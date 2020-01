Codelco, sin fondos para inversión

La estatal Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, carece de fondos para financiar inversiones, refinanciar pasivos y enfrentar las próximas negociaciones colectivas con sus mineros, afirmó su presidente ejecutivo Nelson Pizarro.

Durante un seminario sobre Aporte de la Minería al Desarrollo de Chile, Pizarro para describir la situación de la empresa enfatizó: “No hay plata, no hay plata”. Señaló que “lo primero que tenemos que hacer es superar el presente solo con reducción de costos y, aquí uno hace el papel de malo, no hay plata, no hay plata...”, insistió.

Ante sus dificultades financieras la gigante del cobre colocará hoy bonos equivalentes a 387 millones de dólares en el mercado local, para refinanciar sus pasivos y costear inversiones.

Este año Codelco debe enfrentar negociaciones colectivas con unos 3 mil 500 mineros y el próximo año con otros 6 mil. En el pasado cercano los mineros de Codelco estaban acostumbrados a suculentos aumentos de sueldos, además de millonarios bonos y a recibir al final de las negociaciones préstamos sin intereses.

Además, por una ley que ningún gobierno ha modificado desde el retorno a la democracia en 1990, la compañía debe entregar 10% de sus ventas a las fuerzas armadas que tienen un piso de 90 millones de dólares para cada rama.

Si las ventas no alcanzan, el Estado debe poner la diferencia. Sin embargo, solo el primer trimestre de este año las pérdidas alcanzan a 151 millones de dólares. La situación de Codelco se debe a la drástica caída de los precios internacionales del cobre.