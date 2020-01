Cursos de verano, en auge

APRENDIZAJE Y ENTRETENIMIENTO

Con la llegada de la época veraniega y las vacaciones escolares, muchos padres inscriben a sus hijos en algún curso para potenciar sus habilidades y ocupar útilmente su tiempo libre.

La nueva actividad genera entusiasmo en toda la familia. Los niños aprenderán, se divertirán y harán nuevos amigos. Probablemente descubran su pasión en el curso de verano.

De allí que sea vital que los padres exijan la información que les permita tener claridad del alcance de la actividad. Tener presente la duración del curso, conocer la metodología que usarán los instructores, el material didáctico que ofrecen y las condiciones de pago.

Estos cursos de verano comienzan a promocionarse desde mediados del mes de diciembre con el fin de despertar interés en el público.

Con lo competitivo que se ha vuelto el entorno escolar y el mercado laboral, los cursos extracurriculares son cada vez más demandados. Hay clases de inglés, natación, defensa personal, bailes, teatro y modelaje. La idea de los padres es que sus hijos sean completos, autosuficientes, independientes y seguros.

Partiendo de esta necesidad, las redes sociales y los correos masivos son las vías más usadas para promocionar las clases, aunque también hay revistas especializadas en la promoción de eventos y actividades para niños y jóvenes.

Entre estas publicaciones está Cursos y Actividades, así como la revista Abracadabra. Ambas –que además de ser distribuidas gratuitamente en comercios de la localidad– pueden ser ubicadas en las direcciones electrónicas www.cursosyactividades.net y www.abracadabrarevista.com, respectivamente.

Un sondeo, no científico en Prensa.com, arrojó que un 54% –de 30 personas consultadas– admitió que matricularán a sus hijos en algún curso este verano. Un 33% dijo que no y un 13% aseguró que no sabía aún.

Un factor importante es el costo de las actividades, vinculado a la duración, profundidad y cantidad de niños. El rango es tan amplio, que algunos cursos pueden costar 25 dólares y otros hasta 200 dólares el mes.

Para la psicóloga Xóchitl McKay de Delgado y también directora del Teatro Infantil “Tía Dora”, la teoría de la inteligencia múltiple sustenta que todo lo que ayude a desarrollar la destreza y habilidades del niño es beneficioso.

Por ello, Delgado recomienda que los padres no solo consideren poner a sus hijos en cursos de verano, sino mantenerlos durante todo el año en actividades paralelas a la escuela, lo que permite ir explorando la fortaleza del niño.

Delgado es partidaria de que el padre de familia debe considerar todas las opciones en el mercado. Es decir, que no solo se tomen en cuenta una actividad deportiva, sino otros campos como la música, precisamente en estos tiempos en que se han abierto más academias.

La empresaria Elizabeth Jipsion, que depende en un 50% de los ingresos que generan los cursos teatrales que dicta, sostiene que este tipo de actividades ayuda al desarrollo social de los niños.

La actriz y locutora dice que en los cursos de teatro infantil le enseña a los infantes que es divertido aprender.

Los especialistas en el tema aluden que los cursos en que se matriculan a los menores le ayuda mucho a la disciplina, a ser responsable y sobre todo, a integrarse en la sociedad.