Hace poco ha vuelto a sonar el estudio que emprendió en 1998 la Organización Internacional del Trabajo (OIT, en inglés ILO o International Labor Organization); una revisión actuarial y financiera de la Caja del Seguro Social, bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP o United Nations Development Program). A pesar de un diploma en administración, todavía, cada vez que me mencionan cosas como "evaluación estadística" y "modelo econométrico", se me nublan los ojos, me silban los oídos y me da jaqueca; así que pensé que les gustaría saber de qué va la cosa, mientras yo me refresco la memoria.

Para hacer corto un cuento largo, el estudio se encomendó básicamente para ver cómo resolver el enorme problema que representa el futuro incierto de la Caja del Seguro Social. El informe, en su introducción, menciona que se proveería un "análisis financiero y actuarial comprensivo de la CSS para [...] su posible reforma". Sigue indicando que el estudio estimó, para los próximos 50 años, un crecimiento del PIB o producto interno bruto (GDP o gross domestic product) del 2.7%, contra uno de 2.3% entre 1950 y 1999; además, vaticina que la población crecerá 50% en el período 2000-2050. Sigue diciendo que la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentará significativamente y que para el final del período proyectado, ya casi no habrá diferencias entre los niveles de empleo masculino y femenino; que el desempleo bajará hasta casi total empleomanía alrededor del año 2025 y que Panamá tiene el potencial de mejorar su posición de ingresos relativos con relación a sus países vecinos.

Sean correctas o falaces estas proyecciones (esperamos lo primero), para hacerlas los estudiosos del ramo se valen de la econometría, rama de la economía que busca verificar la teoría económica y medir las relaciones económicas utilizando métodos estadísticos y matemáticos, básicamente con el fin de pronosticar los eventos del futuro y elegir las políticas económicas más acertadas. Aunque el término lo introdujo el ecónomo noruego Ragnar Frisch en 1926, por lo que es acuñación relativamente nueva, merece notar que le valió el primer premio Nobel de Ciencias Económicas, en 1969, y que a Frisch se le considera el padre de la nueva planificación económica de la península escandinava.

Pero volviendo a la econometría, la disciplina que conjuga los enfoques matemático y estadístico aplicados a la economía data de por lo menos el siglo XVII, cuando a la economía misma se le llamaba "aritmética política". Sin embargo, la econometría, como disciplina separada, se comenzó a desarrollar tras la primera guerra mundial y se expandió aún más tras la segunda, con la introducción de las computadoras (recuerden que las primeras computadoras se crearon para descifrar los códigos secretos de los mensajes de las fuerzas enemigas) de alta velocidad y demás aparatos que facilitaron muchísimo el acopio y análisis de los datos matemáticos. La ciencia econométrica moderna y sus practicantes, los econometristas, se especializan en medir el impacto de una variable económica --e.g., precios, costos, salarios, consumo, tasas de intereses, etc.-- sobre las otras.

Estas interrelaciones se expresan como ecuaciones en que el economista inserta las variables que considere relevantes. Ya que las relaciones económicas son, en su mayoría, estocásticas (stochastic, o sea que son fórmulas que describen la relación entre dos o más variables y que se comprueban con información real, con los debidos márgenes de error estadístico), la econometría toma su metodología de las estadísticas matemáticas, mediante el uso de herramientas como, por ejemplo, el análisis de regresión (regression analysis, o sea un método para predecir el valor de una variable dependiente de valores conocidos de variables independientes).