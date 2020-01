Emisiones serán menores

AMBIENTE

Las emisiones globales de carbono se expandirán con mayor lentitud este año, ya que la producción china de gases de efecto invernadero disminuye.

Las emisiones aumentarán 0.2%, un ritmo más lento que el promedio de 2.3% en la década transcurrida hasta 2013, según el Global Carbon Project y la Universidad de East Anglia (UEA) en Norwich, Inglaterra.

La producción económica avanzará más de 3%, según un informe escrito por Naciones Unidas y grupos académicos. “Este tercer año casi sin crecimiento alguno de las emisiones no tiene precedente en momentos de fuerte expansión económica”, dijo la profesora Corinne Le Quere, directora del Tyndall Centre for Climate Change Research en la UEA. “Es una gran ayuda para atacar el cambio climático, pero no es suficiente. Las emisiones globales deben ahora disminuir con rapidez, no solo dejar de crecer”.

Los enviados de la ONU se reúnen esta semana en Marrakesh, Marruecos, para discutir a fondo las reglas del acuerdo climático de París que se firmó el año pasado a fin de limitar las emisiones después de 2020.

Los gases de efecto invernadero suben a cifras récord, en tanto Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, amenaza con reducir las medidas contra el cambio climático en el país más rico del mundo y recortar la financiación a la ONU.

El acuerdo de París establece que 197 países limiten el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius y trabajen para alcanzar una meta de cero emisiones de gases de efecto invernadero.

China, que tiene una participación de 29% en las emisiones globales, rebajará su producción de dióxido de carbono en 0.5% este año contra 0.7% en 2015, según el informe.

Las emisiones en India y la Unión Europea están aumentando. En Estados Unidos, el segundo país que más contamina en el mundo, se espera que las emisiones caigan 1.7%.