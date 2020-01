Escepticismo sobre el futuro del euro

El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Alan Greenspan se mostró escéptico sobre el futuro del euro, que en su opinión solo podrá sobrevivir como moneda si la eurozona avanza hacia una unión política.

“El euro solo puede ser salvado a través de la unión política”, sostuvo Greenspan en una entrevista que publica Welt am Sonntag.

Greenspan estuvo al frente del banco central de Estados Unidos de 1987 a 2006 y es considerado por muchos responsable de la crisis financiera mundial al propagar durante años una política de intereses bajos que desencadenó la burbuja inmobiliaria.

El expresidente de la Fed dijo que no cree que un espacio monetario y económico común pueda funcionar a la larga si está compuesto por 17 países con 17 sistemas sociales diferentes. “La eurozona necesita una unión política plena, compuesta por todos los Estados o por un núcleo europeo. Es la única vía para que la eurozona no se desintegre”, enfatizó. Sin embargo, Greenspan puso en duda que Europa pueda hacer realidad una unión política. “La reunificación alemana mostró lo difícil que es equiparar dos culturas dentro de un mismo Estado”. Greenspan apuntó, además, que no existe un equilibrio dentro de la eurozona, donde el Bundesbank es el mayor acreedor.