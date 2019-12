Expresidente de VW rechaza acusaciones

MANIPULACIóN DE EMISIONES

Martin Winterkorn, el exmáximo responsable de Volkswagen AG, intentó distanciarse de los actos que derivaron en el mayor escándalo de la historia de la compañía automotriz y dijo que, de haberlo sabido, habría puesto fin a la manipulación de emisiones.

En su primera aparición pública desde que se vio obligado a renunciar hace 16 meses, Winterkorn pidió disculpas por vulnerar la confianza de millones de clientes, al tiempo que defendió su gestión y dijo que no estuvo involucrado de forma directa en el acatamiento de las regulaciones sobre emisión.

Es incomprensible que no se me haya informado a tiempo y con claridad, dijo Winterkorn, que tiene 69 años, en su testimonio ante una comisión legislativa en Berlín. “Habría evitado cualquier tipo de engaño a las autoridades”, indicó.

Winterkorn se describió como un ejecutivo honesto, concentrado en la calidad, que mantenía una política de puertas abiertas y que sabía escuchar críticas.

Más de un año después de que estallara el escándalo sigue sin saberse con certeza cuál fue la participación de los altos ejecutivos en la manipulación. Winterkorn se defendió el jueves y alegó que no es un ingeniero de software y que los actos de manipulación no llegaron a su nivel.

De todos modos, su afirmación de que desconocía la tecnología instalada en 11 millones de autos en todo el mundo con el objetivo de manipular las pruebas de emisión contrasta con su reputación de ejecutivo detallista, conocido por sancionar a empleados de VW hasta por defectos mínimos de diseño.

El legado de Winterkorn, un ingeniero que hizo carrera en Volkswagen y la convirtió en la mayor compañía automotriz del mundo, ha quedado empañado como consecuencia de un escándalo que hasta ahora le ha costado a la empresa 21 mil 900 millones de dólares y ha llevado a que de seis altos ejecutivos sean procesados en Estados Unidos.

Si bien Volkswagen se ha visto obligada a admitir que el plan de falsificar los resultados de pruebas de emisión no se limitó a unos pocos ingenieros, como se dijo en un primer momento, aún no se sabe con certeza cuánto sabía Winterkorn. Este se negó a contestar preguntas sobre su grado de conocimiento sobre la base de su derecho a no incriminarse en una investigación penal alemana por acusaciones de manipulación del mercado.