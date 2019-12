FMI pide más información sobre obras ‘llave en mano’

FINANCIAMIENTO PúBLICO

En su declaración final tras la reciente misión oficial a Panamá, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió al Gobierno monitorear mejor los riesgos fiscales. “La publicación de información adicional en las cuentas fiscales sobre las distintas etapas y obligaciones acumuladas para los proyectos llave en mano mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el FMI en su comunicado.

En los proyectos llave en mano, los contratistas son los encargados de obtener el financiamiento y el Gobierno paga posteriormente las cuentas que se van aprobando y refrendando por la Contraloría General de la República, según el avance de la obra. Como el Estado no contrata la deuda, esta no se refleja en los balances de deuda pública del sector público no financiero. De ahí la importancia de que estos compromisos estén controlados y monitoreados.

Desde el año pasado, la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluye entre sus reportes de deuda el saldo de las cuentas por pagar correspondientes a los proyectos llave en mano. Según representantes del MEF, estas ya se consideran deuda del Estado porque son cuentas refrendadas por la Contraloría y existe un compromiso en firme de pago. En enero de 2017, el saldo acumulado era de $1,087 millones. La mayoría de las cuentas corresponde a la ampliación de la carretera Interamericana entre Santiago de Veraguas y David, Chiriquí.

El contrato, que está en etapa final de ejecución, acumula $517 millones en cuentas pendientes que se pagarán entre 2017, 2018 y 2019. También se incluye en la relación de proyectos los saldos de cuentas por pagar en otros contratos llave en mano, como el reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, la ampliación de la calzada de Amador o la línea 2 del Metro de Panamá.

No obstante, en la información pública no figura el detalle de la parte de los contratos que está pendiente de ejecución. Conocer esa información daría una muestra más real del nivel de endeudamiento del Estado, ya que se conocería el monto total al que tendrá que hacer frente el Gobierno a mediano plazo.

Valerie Cerra, jefa de misión del FMI para Panamá, dijo a este diario que sería útil tener información sobre los tiempos de actividad constructiva que resultaron en las obligaciones. Además, “publicar información sobre la parte no ejecutada de todo el contrato llave en mano ayudará a fortalecer la transparencia”.

El economista Felipe Chapman dijo, por su parte, que “los proyectos conocidos como ‘llave en mano’ son cuentas por pagar que a futuro se cancelan con saldo en caja o deuda o una combinación de ambos. Por consiguiente, coincido totalmente que publicar dicha información aumenta la transparencia y permite anticipar con mayor precisión el impacto que dichas obligaciones puede tener en el flujo de caja del gobierno o en la deuda futura”.