Fabricante chino retira productos de EU

CIBERATAQUE

Un fabricante chino de electrónica anunció la retirada de millones de productos vendidos en Estados Unidos tras un devastador ciberataque que bloqueó brevemente el acceso a sitios como Twitter y Netflix.

Millones de cámaras y grabadoras digitales conectadas a internet se vieron comprometidas porque los usuarios no cambiaron sus contraseñas por defecto, indicó Hangzhou Xiongmai Technology en un comunicado.

El ataque ha agravado los viejos temores de los expertos en seguridad sobre que el creciente número de dispositivos domésticos, electrodomésticos e incluso automóviles interconectados supongan una pesadilla de seguridad informática.

La comodidad añadida de poder controlar los aparatos electrónicos de casa a través de internet también los hace más vulnerables a intrusos con malas intenciones, según los expertos.

Piratas informáticos sin identificar tomaron el control de aparatos como los de Xiongmai la semana pasada y los emplearon para lanzar un ataque que derribó temporalmente una larga lista de sitios y servicios, entre los que también estaban Amazon y Spotify, según investigadores de seguridad estadounidenses.

El ataque de “denegación de servicio distribuida”, o DDOS, por sus siglas en inglés, atacó los servidores de Dyn Inc., una empresa de internet situada en Manchester, New Hampshire. Estos ataques funcionan abrumando a las computadoras objetivos con datos inservibles para que el tráfico legítimo no pueda llegar.

“El problema con los dispositivos conectados de consumidores es que en realidad no hay un cortafuegos entre los dispositivos y la internet pública”, dijo Tracy Tsai, analista de Gartner, señalando que muchos consumidores dejan la configuración por defecto en sus aparatos por comodidad sin conocer el riesgo que eso implica.