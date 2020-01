Finanzas personales Descifrando los secretos del WACC

OPINIÓN.Un lector me preguntó cómo podía hacer para saber si el precio de una compañía estaba sobrevalorado o no. Para empezar, recordemos lo que pasó durante la "Era DotCom", donde hubo predicciones de que el índice Dow Jones subiría a 30 mil puntos. Este fue un tiempo en que el mercado creó una burbuja insostenible debido a la promoción exagerada del sector. Al finalmente estallar la burbuja, el ruido fue lo suficientemente atronador como para recordarle a los inversionistas que era hora de regresar a lo fundamental.

En inversiones siempre lo más fundamental es el sentido común. Cuando nos proponen invertir en un negocio o comprar un carro, lo primero que preguntamos es por el rendimiento: ¿Cuánto me voy a ganar? Sin embargo, al invertir en acciones, los novicios e incluso expertos muchas veces se olvidan de hacer esta pregunta o no saben cómo calcular el retorno sobre la inversión. Hay una herramienta muy útil para determinar si una compañía está subvalorada, y por ende si tiene oportunidades de crecimiento, o no. Esta se conoce como WACC por sus siglas en inglés –Weighted Average Cost of Capital– o costo ponderado del capital. De haberla utilizado con mayor disciplina durante la Era DotCom quizá se hubieran salvado muchas pérdidas multimillonarias. El WACC toma en cuenta dos aspectos importantes: el costo de capital y el costo de la deuda, que juntos representan la totalidad de los recursos financieros de una empresa, los pondera y de acuerdo a este cálculo arroja una cifra de rendimiento mínimo.

El promedio ponderado indica cuánto debe pagar la empresa por cada dólar de financiamiento. El WACC devuelve un porcentaje o tasa de interés que, como expresión de costo, ofrece un parámetro para decidir si un proyecto se realiza, si una inversión es rentable o si una acción está sobrevalorada. Por ejemplo, si el WACC resulta en un 15%, significa que cualquier proyecto que prometa un retorno por encima de esta cifra debe aceptarse, ya que agrega valor. Imagínese que una compañía es un jugador de fútbol o un boxeador. Los deportistas dependen de su condición física para poder aguantar los embates del encuentro exitosamente. Para una compañía, la condición física (o aire) se busca en su situación financiera. La técnica o talento especial del jugador se busca en la junta directiva de la compañía, en su historial y sus estrategias futuras.

El WACC disecta rápidamente a través de la condición física de una compañía y revela lo mínimo que necesita para poder sobrevivir. Si esto es así, para determinar si una compañía está haciendo dinero o perdiéndolo a manos llenas, comparamos el retorno que se está obteniendo con el WACC. Si el rendimiento es mayor, la empresa está haciendo dinero, si es menor, lo está perdiendo. La efectividad del WACC depende de su cálculo que generalmente no es sencillo. El costo de capital puede ser difícil de determinar y generalmente usa otro método complejo de cálculo de apreciación de capital mejor conocido como CAPM, que le dio un premio Nobel a los que lo diseñaron.

Muchos analistas están incluyendo estos cálculos en sus informes y un mejor entendimiento del WACC puede ayudar al inversionista a descifrar valores intrínsecos de forma magistral. Para aquellos que les gusta embarrarse las manos un poco más, pueden visitar la página del gurú financiero Aswath Damodaran http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, donde encontrarán muy buenas explicaciones a temas como éste y modelos en Excel. Si usted tiene un corredor de bolsa, pídale que le suministre el WACC de las empresas en que está invirtiendo. Si es dueño de un negocio y quiere proponerle a alguien invertir para expandir, calcule el WACC del proyecto o adquiera los servicios de un buen asesor financiero para ayudarle a determinarlo.

El resultado puede ayudarlo como oferente de un proyecto, pero también como inversionista. Si conoce el WACC de su empresa y sabe lo que espera ganar a futuro, puede ofrecer a sus inversionistas un retorno que no perjudique su operación. Por ejemplo, si la empresa tiene un costo de capital ponderado de 8% y usted espera generar un 20% de ganancias en los próximos años, entonces sabe que el porcentaje de retorno que debe ofrecer a los inversionistas y seguir teniendo una ganancia se encuentra entre estas dos cifras (digamos 10%).La próxima vez que esté pensando en invertir en una compañía, le propongan un negocio o quiera expandir un negocio con la participación de terceros, simplemente pregunte: "¿WACC happen to you?" y sabrá con mayor claridad lo que debe hacer.

El autor es consultor financiero y socio principal de Global Offshore Services Corp. www.gloscorp.com