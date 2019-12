Fintech (o la nueva industria financiera)

LUNES CON EL PIE DERECHO

El año pasado viajé con dos amigos. A lo largo del viaje, nos turnamos quién pagaba cuáles cuentas y apuntábamos cuánto íbamos gastando para saldarlo al final del viaje. El último día sacamos las cuentas y sabíamos cuánto le debíamos a quién. Yo tuve que esperar a llegar a mi computadora para acceder al portal web de mi banco y hacer la transferencia; ya que la aplicación móvil solo te permite hacer transferencias a tus “favoritos”.

En una realidad no tan distante, grupos de amigos en Estados Unidos están utilizando Venmo: una aplicación que se conecta con tu cuenta de banco y te permite mandar una notificación de cobro o un pago inmediatamente - aunque sea que debas 3 dólares por un café.

Como ocurre en todas las industrias, lo que algún momento fue innovador luego se convierte en la norma y, eventualmente empieza a volverse obsoleto si no sigue cambiando. La crisis financiera que estalló en 2008 hizo claras las deficiencias del sistema bancario actual y dadas las posibilidades tecnológicas de nuestros tiempos, se abrió un espacio para una nueva opción: Fintech.

Fintech es el término abreviado para la unión de las palabras tecnología financiera. Fintech es una nueva industria de compañías que a través del uso de tecnología intentan renovar y mejorar los servicios financieros.

Los servicios de fintech incluyen: préstamos de persona a persona, big data, blockchain (lo cual permite la existencia de monedas digitales como bitcoin), microfinanciamiento colectivo, pagos digitales y asesores virtuales. Esta lista de términos no necesariamente es fácil de reconocer porque son palabras nuevas. Los servicios de fintech impactan la industria de la banca desde mejorando servicios tradicionales, mejorando la experiencia de usuario para las nuevas generaciones de usuario o simplemente ofreciendo nuevas alternativas que no son posibles sin el uso de tecnología innovadora.

Sería una exageración decir que fintech está listo para reemplazar todos los aspectos de la banca. Sin embargo, no es irreal pensar que poco a poco fintech le irá robando terreno a la banca tradicional - como ya ha pasado con todas las industrias que fueron “disrumpidas” por tecnología. A las instituciones tradicionales les queda: innovar, asociarse con propuestas innovadoras o resistirse a los cambios tecnológicos y verse poco a poco desplazadas. En Panamá todavía no tenemos suficientes regulaciones diseñadas para la innovación tecnológica en finanzas, pero esto no se debe tomar por sentado. Aunque la banca no parezca una industria que pudiera sufrir a punta de opciones pequeñas y tecnológicas - no olvidemos que hoy en día vemos la mayoría de la tele en Netflix y escuchamos nuestra música en Spotify. Felipe Echandi, líder de opinión del emergente movimiento de fintech en Panamá, asegura que: “La innovación que hemos visto en el intercambio de información, la estamos viendo ahora en el intercambio de valor”. El notable cambio que hemos visto en el comportamiento social con el uso de plataformas digitales y redes sociales, lo empezaremos a ver en un futuro cercano con el manejo digital de nuestros recursos.

Como toda evolución tecnológica, no se trata tanto acerca del presente como del inminente futuro. La competencia real tiene que ver con negocios que se puedan sostener hoy en día, pero también estén preparados para seguir innovando en los próximos 10 o 20 años también. Como dice Henri Arslanian en su charla “Cómo Fintech está cambiando el futuro de la banca”: “Los banqueros del futuro serán muy diferentes a los banqueros de hoy en día - desde la actitud que tienen acerca de la industria hasta las habilidades que utilizan para proveer servicios”.

El futuro es incierto, pero emocionante. Por la naturaleza de la información que contiene, la evolución de la industria bancaria vendrá con fuerte resistencia al cambio, desde los proveedores de servicios hasta los mismos clientes. El sentimiento de “pero esto se ha hecho siempre así” es inevitable. Pero como todas las historias de innovación, se empieza con la lucha por proteger el statu quo y se termina por el reemplazo parcial, si no total de aquello que no quisiéramos seguir cambiando.

Si quieres conocer más acerca de fintech, asiste al primer evento de PanaFintech el próximo 11 de mayo a las 6:00 p.m. en el piso de Banesco. Más información y registro gratuito en: www.panafintech.com.