Foxconn evalúa acuerdo

Foxconn Technology Group de Taiwán y Sharp, Corp., trabajaron durante el fin de semana para salvar el acuerdo propuesto por 6 mil millones de dólares. Un posible resultado sería una revisión de los términos que el directorio de la compañía japonesa aprobó apenas la semana pasada, según personas con conocimiento del tema.

Los banqueros y los abogados están estudiando una lista de obligaciones de Sharp, que podría superar los 2 mil 600 millones de dólares, tropiezo de último momento en el esfuerzo de Foxconn para tomar el control de la compañía japonesa en apuros, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones no son públicas.

Es demasiado pronto para decir si Foxconn rebajará el valor de su oferta por Sharp o la modificará de algún otro modo, señalaron las personas.

Foxconn ofreció un paquete por un valor de 6 mil millones de dólares -más del doble que ofreció Innovation Network Corp of Japan- por el cual la mayor parte del dinero iría a Sharp a través de la compra de acciones adicionales. Horas después de que el directorio de Sharp aprobó su oferta el pasado jueves, Foxconn anunció haber recibido nueva información de la multinacional japonesa que no había sido presentada en conversaciones anteriores y que no avanzaría con el acuerdo hasta no haber resuelto los problemas.

“Es una situación complicada. Es difícil saber si Foxconn está asustando a Sharp o realmente necesita tiempo para verificar los hechos”, dijo Hideki Yasuda, analista de Ace Research Institute en Tokio.