Guía para un consumo responsable y sostenible

Pero ¿cómo hacer para mantener un consumo responsable y sostenible que considere los efectos en la sociedad y en el ecosistema?

En España se editó la Guía de Mallorca Sostenible, que recomienda, entre otras, favorecer la economía y cultura local y evitar el uso masivo de transportes para la importación de bienes o productos ya existentes, lo que significa menor contaminación.

También recomendaba comprar productos envasados con materiales reciclables como cartón, papel, vidrio o latas, entre otros.

Además se aconseja:

-Fomentar el crecimiento de la oferta de productos ecológicos en cuya producción no se utilizan químicos nocivos para la salud de los hombres y de la tierra.

Rechaza las bolsas de plástico. Traiga su propia bolsa para evitar el uso excesivo e innecesario de bolsas de plástico.

-Compre en aquellos lugares donde incluyen en su bolsa de trabajo a colectivos desfavorecidos (discapacitados físicos o psíquicos).

-Use y busque electrodomésticos, bombillas etc. de bajo consumo de energía y evite o comparta electrodomésticos no esenciales en casa.

-Conozca la ética de las marcas. No compre marcas cuya elaboración de los productos se base en un régimen de explotación ("maquilas", fábricas donde se sobreexplota a niños y mujeres).

-Compre productos fabricados con materiales reciclados, tales como papel higiénico, papel para escribir, bolígrafos recargables, botellas de cristal... para reutilizarlas.

-Hay muchos lugares donde usted puede reciclar, por ejemplo en Papelera Istmeña (236-1811).

-Se recomienda reducir la ingesta de calorías animales por día, ya que una dieta rica en estos productos requiere un terreno mucho más extenso para su producción que una dieta vegetariana.

En Panamá, la asociación no gubernamental Consumo Etico señala que podemos ayudar a nuestro medio ambiente, seleccionando lo que compramos y disminuyendo la cantidad de desechos que generamos (ver tabla).