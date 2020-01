Inversionistas esperan temporada de utilidades

Una de las mejores maneras que tuvieron los inversores de ganar dinero con las acciones estadounidenses el año pasado fue adquirirlas justo antes de que comenzara la temporada de utilidades. Los alcistas necesitan que eso funcione ahora más que nunca en los últimos años. Como tienen todo en contra, de China a la Reserva Federal y el petróleo, los inversionistas han visto pocos motivos para comprar en 2016… Y el resultado son los peores cinco días de comienzo de año de la historia. Ahora empieza un período que últimamente había sido uno de los mejores para las acciones, cuando las compañías del Standard Poor’s 500 comienzan a publicar los resultados de octubre a diciembre.

No es que las utilidades sean estelares: los analistas pronostican que las ganancias de las compañías estadounidenses se reducirán por tercer trimestre consecutivo, y los cálculos bajan de manera sostenida desde marzo. Es que los inversores que tratan de evaluar las devaluaciones monetarias y las convulsiones accionarias que se producen en Shanghái al menos tendrán la tranquilidad de que la economía estadounidense esté resistiendo. “Lo que hará que la gente recupere la cordura es que, si bien la actividad económica es lenta, no apunta hacia abajo”, dijo Hank Herrmann, ejecutivo que administra $100 mil millones en Waddell Reed Financial, Inc.