Multa por falla en supervisión

ASESORES FINANCIEROS

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos impuso una multa de 2 millones de dólares a Santander Securities de Puerto Rico por no supervisar a sus asesores financieros durante el proceso de venta de títulos de deuda del Gobierno local. El regulador estadounidense informó ayer por medio de un comunicado que Santander Securities tendrá que restituir además con 4.3 millones de dólares a varios de sus clientes a los que aconsejó la compra de bonos de Puerto Rico.

Finra justifica la sanción por las pérdidas millonarias que pudieron ocasionar a sus clientes los consejos dados por los asesores financieros de la filial puertorriqueña del Santander.

“Este es un importante recordatorio de que las firmas financieras deben centrarse en la exposición que tienen sus clientes a los riesgos del mercado”, señaló el vicepresidente ejecutivo de Finra, Brad Bennett.

El comunicado señala que entre diciembre de 2012 y octubre de 2013, Santander Securities falló en el asesoramiento a sus clientes en los niveles de riesgo que suponía invertir en deuda de Puerto Rico. Señala que Santander Securities no revisó los riesgos que suponía la compra de bonos de Puerto Rico aun después de diciembre 2012, fecha en la que la agencia Moody’s degradó la clasificación de la deuda de Puerto Rico. La falta de controles por parte de Santander Securities provocó que 400 transacciones que involucraban a clientes y empleados se efectuaran sin supervisión, lo que se tradujo en pérdidas para los clientes de la entidad financiera.

La sanción de Finra contra Santander es la cuarta este año contra entidades financieras en Puerto Rico por falta de supervisión o controles que evitaran la exposición elevada al riesgo de sus clientes. Finra multó ya este año por razones parecidas a Popular Securities, Oriental Financial Services y UBS Financial Services of Puerto Rico.