Novartis negocia compra de Amneal

Novartis AG está en negociaciones para adquirir el fabricante de medicamentos genéricos estadounidense Amneal Pharmaceuticals LLC, al tiempo que la compañía suiza busca fortalecer su división Sandoz en medio de la consolidación en el sector, según personas al tanto del tema.

Novartis y Amneal podrían llegar a un acuerdo pronto, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que las negociaciones son privadas. No se ha tomado una decisión final y las negociaciones aún podrían fracasar o Amneal, una empresa que no cotiza en bolsa, podría atraer a otros interesados, dijeron las personas.

Amneal, fundada en 2002, produce el antiviral aciclovir para tratar herpes y la gabapentina, un antiepiléptico que también se usa para ciertos tipos de dolor.

Una venta podría valorar la compañía en hasta $8 mil millones, dependiendo en la estructura del acuerdo, según dijeron dos de las personas, aunque las negociaciones siguen en proceso.

Amneal está trabajando con un consultor al tiempo que explora opciones, señalaron dos de las fuentes. Representantes de Novartis Bridgewater y Amneal, localizado en Nueva Jersey, no quisieron formular comentarios.

Las acciones de Novartis cayeron en la bolsa de Zúrich. La acción ha perdido casi un 17% en lo que lleva de este año.

La adquisición extendería una ola de fusiones que ha redefinido a la industria. En agosto, Teva completó su compra de $40 mil 500 millones de una división de Allergan Plc para nuevamente convertirse en el fabricante de genéricos más grande del mundo.

También son tiempos difíciles para las farmacéuticas debido que fiscales estadounidenses persiguen a compañías genéricas en una gran investigación criminal sobre sospechas de colusión de precios.