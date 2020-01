P&G se desprende de Pert Plus

PRODUCTOS.

Procter & Gamble Co. informó ayer que vendió la marca Pert Plus en Estados Unidos, Canadá y el Caribe a la firma de capitales privados Najafi Companies, ya que la compañía está estrechando su foco para concentrarse en las marcas de champú de mayor tamaño en el mercado de Norteamérica.

Los términos del acuerdo no fueron revelados, mientras un portavoz de P&G dijo que la firma de productos de consumo está focalizada en marcas como Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences, Aussie e Infusium 23. P&G conservó los derechos de Pert Plus en otros mercados, como México. En un comunicado de prensa del 6 de julio, Najafi señaló que Pert Plus pasaría a formar parte de su unidad Innovative Brands LLC., que compra sólidas marcas que ya no captan el interés de corporaciones.