PLANO URBANO: Nuevo gobierno. Nuevas esperanzas

PLANO URBANO

OPINIÓN

Me siento alegre, contento, satisfecho con mi Partido Popular, al cual me adherí en 1977, tan pronto la firma de los tratados Torrijos-Carter obligó a Omar Torrijos a permitir la existencia de los partidos políticos.

En ese entonces se llamaba Demócrata Cristiano y su ideología basada en los principios cristianos me convenció.

Seguíamos el liderazgo que en Europa mostraba Alemania, de donde los panameños recibíamos valiosas enseñanzas.

En la época de Manuel Antonio Noriega nos correspondió llevar la más dura batalla, incluyendo el manejo de la campaña presidencial que llevó al poder a Endara, Arias-Calderón y Ford.

Los nombramientos realizados por el presidente Juan Carlos Varela me han parecido afortunados.

En el ramo donde más suelo relacionarme, el Ministerio de Vivienda, no conozco al nuevo ministro y solo sé que es promotor de bienes raíces. Merece un voto de confianza y apoyo.

Estoy seguro de que la Red Ciudadana Urbana estará vigilante de que el gobierno cumpla el compromiso pactado.

El reto que tiene el ministro de Vivienda en Colón es enorme.

Colón tiene una idiosincrasia muy especial, muy diferente a la de Panamá.

El tratamiento que necesita es el que se utilizó en Medellín con la invasión de los cerros, convertidos luego en el área más peligrosa del país.

En 2009, allá nos explicaron con detalle cómo negociaron con la incrédula comunidad los cambios requeridos.

Hoy ambas partes están orgullosos de lo logrado: un riguroso orden, tranquilidad, seguridad e increíble limpieza. Hay total apoyo a sus autoridades municipales.

Conozco un estudio realizado sobre las acciones que resolverían las continuas inundaciones en Colón, necesario primer paso.

Existe allí el tradicional no pago de alquiler ni cuando “compran” viviendas.

Es un paisaje feo de casas condenadas llenas de familias apiñadas. Se respira inseguridad. Me comentaron que se dijo: Existe el plan metropolitano para Colón, pero será secreto bien guardado, pues los conocedores del tema podríamos afirmar exactamente lo contrario. Es una tarea de expertos de muchas disciplinas, que no se ha realizado.

El Ministerio de Obras Públicas es otro ministerio de gran importancia para el desarrollo de la ciudad.

En los últimos años estuvo haciendo obras bajo la fórmula de valorización, bien manejados, que convendría ser seguido por el nuevo ministro, para resolver buena parte del financiamiento necesitado.

Este es un proceso transparente y justo. Confío en el nuevo ministro.

En la ANAM, también tengo confianza en la nombrada directora, Mirei Endara, y su subdirector, Emilio Sempris, por las buenas trayectorias de ambos.

La anterior Dirección hizo de las suyas. Tanto el MOP como la ANAM podrían apoyarse en la SPIA donde encontrarán a los más preparados técnicos en carreteras y puentes, en problemas de inundaciones, en verificación de costos de las obras, un tema de permanente preocupación ciudadana.

He disfrutado del nombramiento del arquitecto Gonzalo Barrios como director de Obras Municipales (ya no existe el cargo de Ingeniero Municipal). Barrios es un valioso arquitecto a quien hemos querido hacer presidente de la SPIA, sin lograr que acepte. Es un gremialista destacado, garantía de corrección y dinamismo.

Me han anticipado que en el Viceministerio de Ordenamiento Territorial se ha escogido al arquitecto Juan Manuel Vásquez, exdirector de Obras Municipales, lo que me parece un acertado nombramiento. Vásquez fue la otra cara de la moneda del anterior director de Obras, donde la coima campeaba.

Juan Manuel Vásquez logró capear con decoro e inteligencia muchas de las exigencias del ejecutivo para favorecer a su círculo.

Tiene la capacidad, la preparación, el conocimiento de las limitaciones de la infraestructura y conoce las triquiñuelas de algunos promotores y de no pocos arquitectos.

Ha luchado con denuedo pero el adversario lo superaba en número y en apoyos indebidos. Admiro a Juan Manuel Vásquez.

No puedo dejar de mencionar las gratas nuevas en el país: 1) La esperada intervención de Financial Pacific donde encontrarán gravísimas irregularidades. 2) Contrato de una firma de abogados para el juicio en Italia donde esperamos interesantes sucesos. 3) La renuncia de Roberto Linares de la Autoridad Marítima donde conoceremos millonarias irregularidades. 4) La suspensión del PH Independencia de Catedral, cara victoria del Casco Antiguo. 5) Suspensión de las dos “torrecitas” de 46 pisos entre residencias familiares de Punta Paitilla. Se me acaba el espacio y no caben más noticias nuevas y buenas que saborearé cuando me acomode en mi cama.