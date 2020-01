Panamá, a la cabeza de la región

OPINIÓN

Ocho países latinoamericanos están comprometidos con el intercambio automático de información en 2019, conforme al CRS: Argentina, Colombia, México (los llamados early adopters) que vienen participando del CRS desde 2017.



Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, desde 2018. Panamá, por su lado, incluyó desde 2018, en su primera lista de países con que intercambiaría información, a México, Argentina y Uruguay; y Brasil, Chile y Costa Rica, a partir de este año 2019.



Colombia no es aún jurisdicción reportable para Panamá, puesto que no fue incluida en la lista actualizada contenida en el Decreto Ejecutivo Nº53 del 4 de junio de 2019.



Este decreto aumentó el número de jurisdicciones reportables a 74 en total. De esas, 6 son latinoamericanas. Perú y Ecuador están comprometidos a intercambiar información a partir de 2020.



República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Paraguay han confirmado su participación, pero no han fijado fecha aún para llevar a cabo el primer intercambio. Según la herramienta web de la OCDE, Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay transmiten información a entre 65 y 66 países.



Llama la atención que, según la herramienta de la OCDE, Panamá transmitirá información en 2019 solo a 61 países, a pesar de que lo cierto es que 74 países están incluidos en la lista oficial contenida en el decreto del 4 de junio de 2019.



En todo caso, no cabe la menor duda de que Panamá está a la cabeza de la región en cumplimiento del intercambio automático de información para fines tributarios bajo el formato CRS.



El autor es abogado