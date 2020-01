Panamá, mejor en bienestar

PERCEPCIóN DE LOS CIUDADANOS

Panamá quedó en el primer lugar de los países con mejor percepción subjetiva de bienestar, de acuerdo al índice que realiza la firma Gallup - Healthways y que publicó ayer el medio estadounidense USA Today.

“Tal vez haya algo en el agua del Canal (interoceánico)”. Así comienza el reporte del medio, que destaca entre los países mejor evaluados a Costa Rica (2), Dinamarca (3), Austria (4), Brasil (5), Uruguay (6), El Salvador (7), Suecia (8), Guatemala (9) y Canadá (10).

“Panamá lidera no solo en la región, sino en el mundo, en 4 de 5 de los elementos del bienestar [que considera el estudio]: Motivación personal, relaciones emocionales, nivel de agrado con la comunidad y bienestar físico”, apunta el estudio.

El 61% de los panameños es optimista en tres o más elementos, dato que ubica al país 17 puntos porcentuales por encima de su vecino y segundo en la lista, Costa Rica (44%), detalla el estudio, que se realiza anualmente desde 2008.

El único aspecto en el que no destaca Panamá es el financiero, definido por los consultores como la manera que las personas administran su vida económica para reducir el estrés e incrementar su seguridad. En ese particular, liderado principalmente por países europeos, Panamá no figura entre los 10 mejores.

Esta encuesta, explican sus autores, se basa en entrevistas realizadas personal y telefónicamente a aproximadamente 133 mil personas de manera aleatoria en todo el mundo.

Los consultados de los 135 países incluidos son mayores de 15 años de edad, y sus conclusiones dejan un margen de error de +/- 1%.

Los países con peor evaluación fueron principalmente africanos y de Medio Oriente: Madagascar (130), Chad (131), República Democrática del Congo (132), Haití (133), Afganistán (134) y Siria (135).

USA Today agrega que otros estudios internacionales que usan diferentes métodos posicionan el bienestar de los países en distintos lugares o puestos: “Dinamarca, Noruega, Suiza, Países Bajos y Suecia lideraron el Reporte Mundial de Felicidad del año pasado”.