Quieren frenar a las aerolíneas

ESPACIO EN LOS AVIONES

El senador de Estados Unidos Charles Schumer quiere que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) establezca estándares para el tamaño de los asientos en aerolíneas comerciales, que según afirmó, ahora obligan a los pasajeros a sentarse en los aviones “como sardinas”.

El demócrata por Nueva York dijo que las aerolíneas han ido reduciendo poco a poco el espacio para las piernas y el ancho del asiento. Una de las cosas más exasperantes cuando uno viaja en avión es que casi no hay sitio para las piernas en un vuelo estándar, dijo Schumer. Las aerolíneas lo han ido reduciendo de forma constante, agregó.

El senador señaló que añadirá una enmienda a la ley de Reautorización de la FAA, pendiente ante el Congreso, que requeriría a la agencia establecer recomendaciones sobre el tamaño de los asientos.

La distancia media entre filas de asientos se ha reducido de 35 pulgadas (89 centímetros) en la década de 1970 a una media actual de unas 16.5 pulgadas (42 centímetros).

El requisito es necesario para que las aerolíneas dejen de reducir los asientos y los espacios entre filas. “Son como sardinas”, dijo Schumer de los pasajeros.

No es ningún secreto que las aerolíneas buscan más formas de reducir costos, pero no deberían estar reduciendo pulgadas de espacio para las piernas y ancho de asiento en el proceso... Es hora de que la FAA e impida que este arraigado problema persista. En la actualidad no hay límites federales sobre la distancia entre filas de butacas en un avión o el ancho del asiento.