Qwest Communications mejora oferta de Verizon por MCI

TELECOMUNICACIONES. UNA EMPRESA CODICIADA.

NUEVA YORK, Estados Unidos/BLOOMBERG Qwest Communications International Inc. aumentó su oferta de adquisición de MCI Inc. a 9 mil 70 millones de dólares a fin de descarrilar el acuerdo de MCI para ser adquirida por Verizon Communications Inc. por 7 mil 640 millones de dólares.

Los directores de Qwest, la cuarta empresa de telefonía local de Estados Unidos, ofrecieron 27.90 dólares por acción, incluso 13.50 dólares en efectivo, 14 dólares en acciones y un dividendo de 40 centavos ya pagado, dijo Qwest de Denver, en una carta a la junta de MCI, el segundo operador de telefonía de larga distancia de Estados Unidos. La carta fue presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Qwest había ofrecido 8 mil 450 millones de dólares anteriormente.

El rechazo de la revisión más reciente podría hacer que el máximo responsable de Qwest, Richard Notebaert, torne hostil su oferta. Qwest y Verizon se preparan para una votación de los accionistas contratando a empresas que miden el apoyo de los inversores a las adquisiciones. El máximo responsable de Verizon, Ivan Seidenberg, necesita convencer a los mayores accionistas de MCI, como Carlos Slim, quien dijo que su última oferta es demasiado baja.

Qwest también aumentó el llamado "collar" que protege a los inversionistas de MCI contra una baja en las acciones de Qwest, según la carta.

Notebaert está intensificando su ataque luego de ser rechazado tres veces por la junta de MCI a favor de ofertas menores de Verizon, la empresa de telefonía local más grande de Estados Unidos. Qwest contrató a Altman Group, especialista en reunir apoyo para compras hostiles, tras las críticas a los términos de Verizon hechas por inversionistas de MCI como Bruce Berkowitz de Fairholme Capital Management LLC y Bill Miller de Legg Mason Inc.

El máximo responsable de MCI, Michael Capellas, de 50 años, optó por la oferta menor porque considera a Verizon un mejor socio en la batalla con SBC Communications Inc. por clientes de empresas. Verizon tiene un menor coeficiente deuda-ganancias que Qwest.