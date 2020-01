Resolución sin aplicación

VENTANA FISCAL

La Resolución N° 201-1254 de 7 de marzo de 2018 (G.O. 28480-B) establece ordenar la clasificación de las sociedades anónimas de acuerdo a su fuente de ingresos dentro del sistema informático tributario de la DGI (e-Tax). Luego, la Resolución N° 201-3616 de 4 de junio de 2018 (G.O. 28547-A) la modifica. Se crea la diferencia para efectos fiscales y del impuesto sobre la renta por el hecho de tener o no ingresos de fuente panameña, donde se elimina la clasificación Sociedad Anónima offshore y se establecen tres categorías:

A. Fuente panameña: Sociedad con obligación de presentar declaraciones jurada de rentas (DJR) desde que se inscriban en el Registro Público. Igualmente, deben presentar una DJR final al momento de su disolución.

B. Fuente extranjera: Sociedad que genera renta producto de las actividades descritas en el artículo 694 parágrafo 2 del Código Fiscal (CF) y del artículo 10 del Decreto Ejecutivo (DE) 170/1993.

C. Fuente exenta y no gravable: Sociedad que genera ingresos que se obtengan de actividades que se encuentran descritas como tal en el CF y en el DE 170/1993.

El agente residente podrá solicitar la actualización de la información registrada de las personas jurídicas a través del e-Tax, con el fin de acceder al estado de cuenta de la tasa única y realizar el pago. Esta solicitud podrá presentarse a través del e-Tax, haciendo uso del RUC y el NIT a través de una función que la DGI habilitará.

La DGI realizará las adecuaciones en la tabla de tipos de sociedades del módulo RUC, para que las sociedades actualicen sus datos e indiquen si su obligación corresponde a la categoría A, B o C. En conexión para que no se genere multa por omisión de aquellas sociedades que no determinaron su obligación y van a comenzar ahora a generar ingresos de fuente panameña.

El contribuyente tiene la obligación de actualizar y probar, en los casos de aquellas sociedades, que no generan renta de fuente panameña y sin embargo en el momento de la inscripción señalaron la obligación de presentar DJR.

Cápsula Fiscal

La Resolución 201-3616, entró a regir a partir del 1/7/18, pero a la fecha el e-Tax no se encuentra adecuado para la ejecución de los requerimientos y obligaciones señaladas en la misma, lo que la convierte en una resolución sin aplicación y donde el sistema e-Tax, una vez más, se constituye en la enigmática fuente del derecho tributario criollo.

El autor es abogado especializado en materia tributaria.