‘Startups’ de drones triunfan

EMPRENDIMIENTO

Las startups que fabrican drones están recibiendo montos récord de inversiones en tanto los capitalistas de riesgo están en busca de las primeras compañías exitosas en una industria que podría mover $82,000 millones.

De Silicon Valley a Nueva York, firmas como Kleiner Perkins Caufield Byers y Lightspeed Venture Partners y ff Venture Capital se alinean tras empresas de vehículos aéreos no tripulados. Google Inc., General Electric Co. y Qualcomm Inc. también se acercan con efectivo en la mano. “Todos quieren invertir en drones porque ven no solo el potencial sino también los resultados concretos en este momento”, dijo Jon Ollwerther, vicepresidente de comercialización y operaciones del fabricante de drones AeroCine, que opera desde un galpón de Brooklyn con vista a la Estatua de la Libertad. “Hemos rechazado dinero”.

Los inversores inyectaron $210 millones en empresas como SZ DJI Technology Co. y DroneDeploy en lo que va de 2015, casi el doble que en todo el año pasado, de acuerdo con los datos del recopilador CrunchBase. El ritmo se ha acelerado en tanto los reguladores estadounidenses otorgan más exenciones para operaciones comerciales limitadas, dando a los inversores la tranquilidad de que recibirán una compensación por su apoyo.

“Nos resulta sumamente evidente que esto va a ser un gran espacio”, señaló John Frankel, socio fundador de ff Venture Capital.

La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos le informó al Congreso el miércoles que la normativa definitiva para el uso comercial de los drones estará lista a mediados de 2016.

Esto promete ser muy beneficioso para los vehículos aéreos no tripulados capaces de grabar video, trazar mapas, supervisar los cultivos e inspeccionar puentes.