Taxistas franceses denuncian a Uber

Los taxistas franceses escenificaron su guerra contra el servicio de transporte UberPOP con una nueva huelga que bloqueó la circulación en algunas de las principales ciudades del país.

Unos 3 mil taxistas denunciaron con esta protesta la competencia salvaje de esa aplicación para móviles, que pone en contacto a conductores particulares sin licencia y a usuarios de taxis.

Uber señala que su filial de bajo costo, UberPOP, cuenta en Francia con cerca de 400 mil usuarios debido al número limitado de taxistas, pero esos conductores no pagan cotizaciones sociales ni impuestos, no han seguido la formación necesaria ni tienen un seguro profesional, según los taxistas.

El Consejo Constitucional decretó en mayo que los conductores adscritos a la plataforma Uber podrán calcular sus tarifas con el mismo criterio que los taxistas, pero no captar a sus clientes a través de la geolocalización, aunque todavía no se ha pronunciado sobre la filial. No se puede dejar que los conductores de taxis sean víctimas de la ley de la jungla, declaró el presidente de la Asamblea Nacional, el socialista Claude Bartolone.