The New York Times acuerda vender The Boston Globe

El New York Times Co. acordó vender The Boston Globe al dueño principal del equipo de béisbol Boston Red Sox por $70 millones en efectivo, una pequeña fracción de lo que pagó el Times por el periódico hace 20 años.

En virtud de la transacción anunciada el sábado, el dueño de los Red Sox, John W. Henry, adquirió el Boston Globe por menos de una décima parte de lo que pagó el New York Times cuando compró al diario por $1,100 millones en 1993.

La venta incluye al Worcester Telegram & Gazette, que el New York Times compró por cerca de $300 millones en 2000, así como propiedades digitales relacionadas de ambos periódicos y una compañía de mercadeo de correo directo.

La desinversión sella años de incertidumbre en el Globe, que salió a subasta en dos ocasiones en la medida en que periódicos en todo el país han sido golpeados por una caída de los ingresos por publicidad y por lectores que prefieren cada vez más ver noticias en sus teléfonos avanzados y tabletas electrónicas.

El New York Times Co. ha vendido casi todo –activos en televisión y radio, decenas de periódicos regionales, compañías digitales y participaciones en empresas deportivas– para centrarse en su buque insignia y su edición internacional.

“Estamos muy orgullosos de la asociación que hemos tenido con el Boston Globe y con el Worcester Telegram & Gazette, y estamos deleitados por haber encontrado a un comprador en John Henry, que tiene fuertes raíces locales y una profunda apreciación de la importancia de estas publicaciones para la comunidad de Boston”, afirmó el presidente ejecutivo de The New York Times Co., Mark Thompson.