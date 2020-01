Walmart relaja plazo de entregas por crisis de envíos

TIENDA MINORISTA

Walmart, Inc., ha relajado los plazos para algunas entregas de proveedores solo meses después de haberlos ajustado, aliviando la presión sobre los fabricantes que están lidiando con una escasez de conductores.

El minorista más grande del mundo ahora permitirá que los envíos de alimentos, artículos para el hogar y productos de salud y belleza lleguen a los centros de distribución regionales un día antes, según un memorando del director de comercialización, Steve Bratspies, al que Bloomberg News tuvo acceso.

En virtud de las normas instituidas recién el año pasado, las entregas que llegaban el día antes del plazo estipulado habían estado sujetas a multas, ya que podían generar exceso de existencias.

La postura más generosa de Walmart se produce en un momento en que proveedores como General Mills, Inc., y Hershey Co. lidian con una escasez de transporte y nuevas regulaciones de conducción que han provocado una escalada en los costos de envío. Walmart maneja el envío para muchos de sus proveedores a través de su propia flota de camiones y otros proveedores de transporte, e incorporó los plazos de entrega más ajustados en agosto para reducir los artículos agotados y aumentar las ventas. Ahora, ante el riesgo de que las entregas lleguen tarde a sus 4 mil 700 tiendas en EU, Walmart está relajando las exigencias. “Esta crisis de capacidad es real y se está complicando”, dijo por teléfono Colby Beland, vicepresidente de ventas y marketing del proveedor de logística CaseStack. “Walmart comprende eso, por lo que están relajando esas ventanas para que los proveedores no tengan que asumir aumentos de precios”.

Un portavoz de Walmart dijo que la compañía hizo el cambio para simplificar los requisitos de entrega para los proveedores que manejan tanto alimentos como productos de mercadería general de menor movimiento. Las nuevas reglas habían reducido a un día la ventana de recepción para alimentos y bienes de consumo.