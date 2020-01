Winget, un liderazgo que causa irritación

GERENCIA. DESARROLLO PERSONAL EN BOGA.

Larry Winget se considera "el pitbull del desarrollo personal", y viaja por todo el mundo recomendando a sus audiencias integradas por ejecutivos que cesen de quejarse y asuman la responsabilidad por su tarea. Centenares de compañías, incluidas algunas que integran la lista de Fortune 500, tales como IBM, Merck y McDonald's, han invitado a Winget a que despotrique contra gerentes y empleados, con la esperanza de que su método agresivo y su mensaje contundente inspiren un mejor desempeño.

Harvard Business Review habló con Winget acerca de su próximo libro, It's Called Work for a Reason! (¡Se le llama trabajo por una razón!), y sobre por qué los intentos habituales de los gerentes para motivar a sus empleados son una pérdida de tiempo. He aquí algunos fragmentos de la conversación.

- Su aproximación a las audiencias puede ser bastante violenta. ¿Por qué hace eso?

- Para lograr imponer alguna idea, usted tiene que despertar a la gente. No soy el típico orador de negocios que ofrece a los empleados gran cantidad de estadísticas y jerigonza. Yo me comunico de manera directa. Algunos consultores podrían decir al equipo gerencial, "Un pobre desempeño de los empleados es un reflejo de una pobre aptitud de la gerencia". Lo que yo les digo es: "Si sus empleados son deplorables, es porque ustedes son unos deplorables gerentes". Y de repente, todo se convierte en algo intensamente personal. Eso no es abuso.

- ¿Por qué lo escuchan?

- Creo que porque soy auténtico. He administrado empresas, he ido a la quiebra y también hice millones en empresas. Fui un gerente de ventas en AT&T y también he paleado estiércol. He hecho de todo. Hace 10 años, era un típico orador que trataba de alentar a los empleados, ofrecerles motivaciones. Hablaba de liderazgo, de servicio al consumidor. En una ocasión, cuando me encontraba en el podio, alguien me interrumpió con comentarios molestos. Nunca antes me había ocurrido. Entonces dejé de hablar, y le dije ‘Sabe, mi amigo, usted debería callarse la boca y dejar de gemir’. Y la audiencia se volvió loca de entusiasmo. Y yo seguí: ‘Estoy cansado de tratar de hacerlo feliz y convencerlo de que sea mejor. Usted sólo será mejor si desea mejorar. Y si usted no desea mejorar, no se cruce en el camino de otros". A partir de allí, decidí cesar los discursos que la audiencia deseaba que diera y comencé a ofrecer los discursos que yo deseaba pronunciar. Y lo que quería decir era: ‘Sus empresas funcionan mal por su culpa. Ustedes las crearon. Ustedes pueden culpar a los clientes, a Wal-Mart, a la economía, a los republicanos, a los demócratas, a cualquiera que deseen. Pero, en resumidas cuentas, alguien tiene éxito en su sector industrial. Y si alguien puede hacerlo, entonces, ustedes también’.

- ¿Qué tiene de malo la habitual motivación a empleados?

- Ese tipo de discursos intenta convencer a los empleados que se sientan bien acerca de su desempeño y entusiasmados sobre hasta dónde pueden llegar. Pero, de acuerdo con mi experiencia, ofrecer una perspectiva halagüeña y decir, ‘Esto luce magnífico’ no es suficiente para que todos abandonen lo que están haciendo y vayan en la dirección correcta. En vez de hacer sentir bien a los empleados acerca de lo que pueden lograr, yo los hago sentir mal con la posición en que se encuentran. Yo los irrito. Para que usted cambie, debe estar harto de cómo funcionan las cosas en la actualidad.

Yo les digo: ‘Ustedes son mejores de los resultados que están obteniendo. Ustedes no deberían sentirse contentos con lo que son y sus clientes merecen algo mejor’.