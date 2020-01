Yukos retira participación de otra empresa petrolera

CRISIS.

El consorcio petrolero ruso Yukos se ha retirado de la empresa conjunta (Joint Venture) ZMB en la que cooperaba con la compañía de petróleo húngara MOL en la producción e investigaciones petroleras, en el campo siberiano de Zapadno-Malobalykskoe.

Así lo informó ayer en Budapest la agencia de noticias magiar MTI, según la cual la también rusa empresa petrolera Russneft ha anunciado su interés en comprar el 50% de los intereses en ZMB vendidos por Yukos a las compañías rusas Aleria Management Inc., Clermon System Inc., Bremon Solutios Inc. y SW Solutions Inc.

A finales de 2004, la producción de la compañía ZMB alcanzó los 55 mil barriles diarios, mientras que MOL contaba con 4 mil 100 mil toneladas de petróleo en esta región petrolífera. El portal económico Portfolio.hu opina que los problemas de Yukos tenían que afectar también a la ZMB y que "hace unos meses, el director de la compañía fue arrestado por unos días".