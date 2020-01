Se elevan las bancarrotas

BANCA

Las autoridades reguladoras de Estados Unidos cerraron dos bancos en Tennessee, uno en Minesota y otro en Florida, lo que eleva a siete el número de entidades declaradas en bancarrota en lo que va de 2012, tras las 92 vividas en 2011.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado de los cierres de BankEast, en Knoxville (Tennessee), y Tennessee Commerce Bank, en la localidad de Franklin del mismo estado.

El primero tenía 272.6 millones de dólares en activos y 268.8 millones en depósitos, que serán asumidos por el banco U.S. Bank, basado en Cincinnati (Ohio).

El segundo poseía mil 100 millones de dólares en depósitos, que serán asumidos en su totalidad por el banco Republic Bank & Trust Co., con sede en Louisville (Kentucky), y mil 200 millones en activos, de los cuales esa misma entidad asumirá 203.9 millones.

El resto de esos activos quedará retenido por la FDIC de cara a una eventual venta.

La FDIC informó además del cierre de First Guaranty Bank and Trust Co. of Jacksonville, localizado en esa ciudad de Florida, y que contaba con 377.9 millones de dólares en activos y 349.5 millones en depósitos, que serán asumidos por CenterState Bank of Florida, con sede en la localidad de Winter Haven. Asimismo, la FDIC y CenterState Bank of Florida acordaron compartir los 292.9 millones de dólares en pérdidas de los activos de First Guaranty Bank and Trust Co.