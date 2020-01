Los 5 errores más comunes de los emprendedores

LIBRETA DE ANOTACIONES

Cuatro de cada diez negocios quiebran por problemas de administración, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Por eso es muy importante aplicar desde el principio la educación financiera en su negocio. A continuación, el programa de Consumo Inteligente de Mastercard le comparte los 5 errores más importantes que debe evitar:

1.- No separar las finanzas del negocio de las personales. ¿Hace las compras del súper con lo ganado en su negocio o si genera un ingreso todo lo invierte en su negocio? Muchos emprendedores tienen mezcladas las cuentas del negocio con las de la casa y eso además de llevar a gran confusión complica analizar si el negocio está generando ingresos o no.

2.- No asignarse un sueldo. Una de las razones por las que se mezclan las finanzas personales con las de los negocios es porque los emprendedores no definen cuál será su sueldo y van disponiendo del dinero de la empresa conforme es posible.

3.- No ahorrar nada de las ganancias. Cuando empieza a ver fruto de su negocio pasan dos cosas: se lo gasta o se reinvierte todo; sin embargo, esos son los peores errores. ¿Por qué? Aunque quisiéramos las ganancias de un negocio no son las mismas todo el año, así que debe crear un fondo de emergencias para cuando estas sean menos del promedio, siempre hay obligaciones que se tienen que pagar.

4.- No hacer un presupuesto de su negocio. Si no sabe cuáles son sus gastos y sus ingresos promedio, es muy probable que su negocio no funcione. Es por eso que, así como en su presupuesto personal, en su negocio aplique lo aprendido en Consumo inteligente: anotar mes con mes todos los gastos para que conozca el monto que necesita para operar y los ingresos que tiene que estar generando para solventarlos.

5.- Tener opciones de pago limitadas para sus clientes. Tener diferentes medios de pago puede ser un determinante para que un cliente regrese a consumir su producto o servicio, por eso es muy importante que tenga alternativas para recibir pagos electrónicos (transferencias, pagos con tarjetas o incluso dinero móvil). También está probado que al tener pagos electrónicos puede aumentar el ticket promedio de sus ventas.

* El autor es country mánager de MasterCard Panamá, en Nicaragua y El Salvador