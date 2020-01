La industria de la innovación

IDEAS QUE GENERAN BUENOS NEGOCIOS

El uso de energías renovables para el consumo residencial e industrial es una de las alternativas que se promueve en el país y que ayudarían a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

El sistema fotovoltaico que aprovecha los rayos del sol es el que ha logrado mayor desarrollo de equipos que se venden en el comercio y que son de uso residencial e industrial.

Estudiosos panameños han desarrollado aplicaciones prácticas en la utilización de energías limpias debido a la necesidad de disminuir la contaminación ambiental y el alto costo del petróleo.

Con el financiamiento de fondos no reembolsables de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) se han desenvuelto tres proyectos de innovación empresarial.

El primero, denominado “sistemas auxiliares para viviendas sostenibles”, se fundamenta en el uso de la energía solar para las necesidades diarias. El segundo, sobre “optimización en el uso de la energía eléctrica y automatización industrial”, está enfocado al ahorro energético; y el tercero se refiere a “módulos didácticos en energías renovables”, que se pueden aplicar al sistema educativo.

La riqueza de los rayos

El proyecto para viviendas sostenibles aplica el uso de sistemas fotovoltaicos para aprovechar la energía solar en calentadores de agua o generar energía para el consumo diario.

“El sol está en todas partes”, asegura la ingeniera panameña Rhona Díaz, quien diseñó y desarrolló el innovador sistema que emplea equipos auxiliares de fuentes renovables de agua y sol para proyectos residenciales.

Uno de sus proyectos permite generar energía en zonas apartadas donde no llega la red eléctrica a través de paneles solares, el otro es un sistema solar térmico para agua caliente sanitaria, y el tercero es un sistema de aprovechamiento de agua pluvial para el uso higiénico.

La generación de energía eléctrica mediante paneles solares es una de las alternativas que propone Díaz y que ayudaría a disminuir la creciente demanda eléctrica en el país que el pasado lunes 12 de marzo alcanzó los mil 320 megavatios.

Inversión limpia

El precio de instalación de un sistema de paneles solares fuera de la red oscila entre $6.50 y $8.50 el watt.

Por ejemplo, a un cliente que resida en una zona apartada e instale un sistema de paneles solares (off grid) de 400 watts le costará entre $2 mil 600 y $3 mil 400. Según los especialistas, con esta capacidad de energía se puede abastecer una computadora laptop de 120 watts durante dos horas, un televisor de 130 watts por tres horas, un abanico de 80 watts por 4 horas y 2 luces fluorescentes de 22 watts para 4 horas.

El mismo sistema de 400 watts si se instala on grid (conectado a la red) puede producir alrededor de 40 kW/h mes, lo que sería un ahorro de alrededor de $7 al mes en la facturación de energía.

La regulación panameña permite la instalación de paneles solares en áreas apartadas donde no llega el fluido eléctrico, pero también en las áreas urbanas donde se necesita colocar un sistema de medidor bidireccional que mida cuánta energía ingresó a la residencia y cuánta se envío a la red.

Mediante un acuerdo entre el cliente y la empresa de distribución eléctrica, a la facturación del consumo mensual se le descuenta la energía que se generó con los paneles solares.

Con las normas de construcción LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y el costo menor de los sistemas on grid en comparación a los off grid, hacen que las conexiones on grid comiencen a ser consideradas por los arquitectos en el país, explicó Rhona Díaz, propietaria de la empresa Tecnología Sostenible.

La idea no es que las casas sean independientes, sino que en las viviendas empiecen a suplir parte de sus necesidades de energía, dijo.

El aprovechamiento de agua pluvial para el uso higiénico es otra de las ideas que Díaz ha transformado en un buen negocio. Con este sistema se puede recolectar agua lluvia del techo y purificarla para el uso en las labores domésticas del hogar. El 60% del agua que se utiliza en una casa no necesita ser potable.

“La crisis que se vivió en la ciudad de Panamá en 2010, por la falta de agua, se pudo evitar si aprovecháramos mejor el recurso”, asegura Díaz.

Industrias eficientes

Evaluar en tiempo real la eficiencia energética de los motores industriales y lograr así un mayor ahorro en los costos de operación es una herramienta que ofrece la empresa Soluciones Tecnológicas Eficientes (Efitecec).

A los ingenieros Anayansi Escobar, Abdiel Bolaños y Jennipher Alfonso les tomó tres años entre laboratorios, ensayos y errores tratar de idear este sistema que les permite medir en tiempo real y sin detener la producción, daños en el rotor y rodamiento de los motores eléctricos, sobrecalentamiento y el alto consumo energético, entre otros.

El 60% del consumo de energía se registra en acondicionadores de aire de edificios públicos o comerciales. Por lo que esta herramienta ayudará a que los industriales identifiquen a tiempo las fallas en el proceso de producción, asegura Escobar.

A través de la convocatoria de Senacyt, los ingenieros egresados de la UTP desarrollaron la idea de innovación a un costo de 75 mil dólares y hasta la fecha han evaluado a 30 empresas en el país para proveerles el sistema.

Módulo educativo

La experiencia en dictar clases de física en un colegio privado le bastó a la ingeniera mecánica Denisse Loayza para identificar la necesidad de impartir las clases de la rama de ciencia de una forma más interactiva. “Los alumnos llegan a la universidad con un déficit experimental. El alumno no sabe hacer investigaciones y una vez en la universidad pocos son los que se interesan por realizar proyectos de investigación”, asegura Loayza, quien diseñó un Módulo didáctico en energías renovables.

A través de un financiamiento no reembolsable por 98 mil dólares de Senacyt, la investigadora Loayza junto a tres compañeros de maestría han diseñado seis módulos que facilitarán el aprendizaje de los estudiantes de primaria, secundaria y universitarios. Solar fotovoltaico, eólico, solar térmico, ambiente, eficiencia energética y celdas de combustibles son los seis módulos que ofrece la empresa Scientific & Technological Solutions.

Con estos módulos se busca proporcionarles a los estudiantes los primeros conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas.

El objetivo es ofrecer a instituciones educativas módulos didácticos de ingeniería y ambiente para la elaboración de experiencias de aprendizaje con capacitación temática, explica Loayza. Tanto el profesor como el alumno tendrán módulos donde serán capacitados y un simulador computacional en el programa Labview.

El estudiante desde su casa podrá acceder al sistema a través de una página web a todas las experiencias realizadas, se podrá conectar con su profesor y compañeros de clase. Además, el sistema ofrece un blog interactivo donde todos los colegios que tengan el sistema podrán interactuar sobre un tema específico. El costo de los seis módulos es de 5 mil dólares aproximadamente e incluye la capacitación instalación y mantenimiento.

En los últimos cinco años, la Senacyt ha invertido $10.6 millones de dólares en el financiamiento de proyectos de innovación en los campos de ciencias de la salud, industria y energía; tecnología de información y comunicaciones; y ciencias agropecuarias, entre otros. Sin embargo, en 2011 se registró una disminución en las propuestas aprobadas.