LUNES CON EL PIE DERECHO: Cómo empezar 2015 con el pie derecho: Parte II

Stefy Cohen

OPINIÓN

Hace unas semanas dictaba una charla en la Universidad Interamericana que terminó en una sesión de preguntas y respuestas. Por primera vez pude contestar todas las preguntas, no con teoría, sino dando un ejemplo de un emprendedor panameño.

Para celebrar la culminación de 2014, Facebook habilitó una pequeña herramienta que le permite a cada usuario recapitular los mejores momentos de su año. En ese momento cuando respondí con ejemplos de emprendedores panameños, me sentí como recapitulando un año de trabajo y esfuerzo de la comunidad de emprendedores de Panamá. A días del cambio de calendario, quisiera compartirles tres preguntas que contesté con tres ejemplos, con la esperanza de demostrar que el emprendimiento no se trata acerca de inspiración, sino de acción. No se trata acerca de tener ideas, sino de hacer tus ideas realidad.

1. Para la pregunta de: “¿Es difícil emprender sin recursos?”, compartí la historia de Toly y Yamileth Rodríguez, los emprendedores detrás de Champapa.

Se trata de un negocio de barberías móviles que emplea a expandilleros y expresidiarios, que ya está presente en cinco barrios de Panamá. Citando a Toly: “No se trata acerca de dónde uno viene, sino hacia dónde uno quiere ir”. Sin recursos, pero con mucha determinación, Toly y Yamileth sobrepasaron una serie de obstáculos para llegar hasta donde están hoy en día y, con la visión de seguir creciendo.

2. Para la preocupación de: “No me siento suficientemente preparado para comenzar”, compartí la historia de Jonathan Pragnell, el emprendedor detrás de Casa Bruja.

Casa Bruja es una fábrica de cervezas artesanales, donde producen cervezas con nombres alusivos a la cultura popular panameña como: La Fula o Talingo. Jonathan había estado produciendo cerveza artesanal desde su casa, y cuando estuvo listo para tomar el salto de convertirlo a un negocio, se mudó por un año y medio a Escocia para trabajar en una cervecería. Allí consiguió un trabajo como barrendero y luego tuvo la oportunidad de ver de cerca cómo administrar el negocio de una cervecería. En vez de preocuparse de no estar lo suficientemente preparado, Jonathan activamente buscó la preparación necesaria para empezar su negocio.

3. Para el miedo de: “Para qué construir un producto tecnológico si el mercado en Panamá es muy pequeño”, compartí la historia de Mayer Mizrachi, el emprendedor detrás de Criptext.

Criptext es un sistema de mensajería de alta seguridad, diseñado para compañías que tienen un interés en proteger información confidencial. Criptext fue recientemente nombrado el startup más innovador de Latinoamérica en el concurso “Demanding Solutions” del Banco Interamericano de Desarrollo.

Criptext no es el primer startup tecnológico de Mayer y su camino en el emprendimiento lo ha llevado hasta donde está ahora, trabajando desde Nueva York con miras a impactar, no solo el continente, sino el mundo.

Cada vez hay más ejemplos, de más emprendedores panameños que están identificando problemas y diseñando soluciones para resolverlos. Los ejemplos los conocemos no porque se atrevieron a emprender, sino porque se organizaron y trabajaron fuertemente para emprender sosteniblemente.

Bill Clinton fue el orador principal de mi graduación. Semanas antes del evento, me llenaba de ilusión pensar en el momento en el que Clinton seguramente me iba a decir que persiguiera mis sueños. Sin embargo, su ponencia fue exactamente lo contrario de lo que pensé que sería. En vez de alentarnos a seguir nuestros sueños, el expresidente estadounidense nos recordó que teníamos una tarea. Nos recordó que el mundo necesitaba de personas comprometidas con cambiar la manera en la que se han estado haciendo las cosas para construir un futuro mejor. En vez de inspiración, nos dio una misión.

Quisiera culminar este 2014 copiándolo. No quisiera solo inspirarte a emprender, sino que quisiera darte la misión de hacerlo.

Emprender no se trata acerca de seguir tu pasión. La pasión y la motivación se acaban apenas que los números están en rojo. Emprender se trata acerca de trabajar, con determinación y disciplina para ofrecer productos y servicios que aporten un valor a la sociedad. La manera de empezar 2015 con el pie derecho no es con deseos ni inspiraciones, sino con metas y aspiraciones. ¡Feliz año 2015! ¡Dale con todo!