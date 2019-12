42 mil empleos para 2017

OFERTA LABORAL

Las proyecciones del mercado laboral panameño para 2017 pintan positivas. La puesta en marcha de grandes proyectos públicos y privados generarán un total de 42 mil contrataciones en el país, unos 6 mil puestos de trabajo más que los producidos en 2016, calculados en 36 mil, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La mayor demanda de empleos se centra en la búsqueda de personal técnico, seguido por los no calificados, y por último profesionales.

La segunda línea del Metro y la planta de generación de energía a base de gas serán dos proyectos que impulsarán las plazas de trabajo en el sector de construcción. Luis Ernesto Carles.

Sin embargo, lo que no se sabe es qué tipo de empleo se va a crear: temporal, definido, indefinido o autoempleo. Ello representará un reto para el país y la sostenibilidad de la economía doméstica de muchas personas.

Construcción, comercio, industria, logística, servicios y agro seguirán siendo los principales sectores que impulsarán la economía del país. Estos seis sectores representan el 64% del empleo general.

Sin embargo, la caída del turismo preocupa a los empresarios de esta industria, que también forma parte del sector de servicios.

Luis Ernesto Carles, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, atribuye el aumento de las contrataciones para este año, a diversos proyectos que están en marcha y que demandarán “mucha mano de obra”.

“Con la planta de gas natural que se está construyendo en Colón se crearán cerca de 4 mil empleos, de hecho, en los últimos seis meses se han contratado a aproximadamente 2 mil personas”, asegura el funcionario.

“Otra de las actividades económicas que estimulará el auge de las contrataciones es la minería, con una proyección de 9 mil plazas de trabajo. Además, la línea 2 del Metro que lleva un avance de más de 28%”.

Una de las obras promesa es el cuarto puente sobre el Canal, que se espera dispare las contrataciones en 2017, dijo el funcionario.

Pero la intención no es solo que aumente la oferta laboral, sino que se creen empleos de calidad y que haya menos informalidad, reconoce Carles.

El último informe de la Contraloría General de la República sobre empleo revela que en agosto de 2015, un millón 733 mil 851 personas estaban activas en el mercado laboral, incluyendo al sector público, privado, negocios familiares, patronos o dueños y los informales.

En el mismo período de 2016, el número se situó en 1 millón 770 mil 711. Esto significa que en un año los empleos creados en la economía ascendieron a 36 mil 860, pero el sector que ganó más terreno fue el informal.

La cifra de personas bajo el paraguas de la informalidad en agosto de 2015 era de 456 mil 113, mientras que en el mismo periodo de 2016 ascendió a 483 mil 475. Lo que supone que en un año, 27 mil 362 personas se listaron en la informalidad.

Este segmento agrupa a trabajadores que se dedican a actividades no agrícolas, no pagan seguro social o no tienen contrato de trabajo.

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

Uno de los sectores de la población más afectada por el desempleo en Panamá son los jóvenes entre 20 y 24 años. Las cifras muestran que de los 102 mil 944 desempleados que existen en el país, hay 29 mil 915 personas en este grupo de edad sin trabajo.

El titular del Mitradel argumenta que el alza del desempleo está relacionada con el crecimiento de la población económicamente activa.

“Desde 2004 el país no ha dejado de crecer, de hecho, cada año se crean miles de empleos, pero también ha aumentado la población en capacidad de trabajar, que está ocupada o está buscando una plaza vacante”.

Estadísticas del Mitradel muestran que 2011 fue uno de los años donde se crearon más puestos de trabajo en el país, fueron 82 mil empleos, y 2007 con 62 mil ofertas de trabajo.

Las principales razones del desempleo parecen estar ligadas a que los jóvenes están estudiando carreras tradicionales, o el hecho de que muchos abandonan los estudios antes de entrar a la universidad.

“Cada año se nos quedan más de 10 mil docentes que no entran al mercado laboral ni público ni privado. Tenemos muchos profesores de geografía, historia, pero no tenemos profesores de matemáticas, química, biología e inglés. Hay muchos ingenieros civiles, industriales, pero necesitamos muchos técnicos en el sistema eléctrico, soldadura, mantenimiento, refrigeración, electromecánica… Y es que naturalmente los jóvenes no se sienten atraídos por estudiar carreras técnicas, sino que se sienten fascinados por estudiar carreras largas”, asegura Carles.

En dos años y medio, el Mitradel ha hecho cerca de 32 ferias de empleos. Se han ofertado 80 mil vacantes, la mayoría de ellas han sido ocupadas. Sin embargo, hay un número significativo de oportunidades laborales que siguen disponibles y que no son atractivas para el panameño.

Ante esta realidad, uno de los retos que se propone el Ministro de Trabajo es guiar a más jóvenes sobre las oportunidades del mercado laboral, a través del Programa de Orientación Vocacional y Empleo (POVE), así como fomentar las competencias blandas: comunicación, cortesía, disciplina, responsabilidad y puntualidad.

PROYECTOS EN PUERTA

Para impulsar el empleo en el país, el Mitradel tiene varios proyectos que pondrá en marcha a partir de este año.

Los primeros días de enero se realizará el lanzamiento del primer hotel escuela, en el que 250 jóvenes van a recibir conocimientos teóricos y prácticos por un período de dos meses. Al finalizar los participantes tendrán la oportunidad de ser contratados en el hotel.

Además, en el mes de febrero se hará la primera feria para profesores y maestros, en la que podrán participar todos los centros educativos del país, de tal manera que los profesores que están vacantes en matemáticas, biología y química tienen la oportunidad de asistir a esta feria de empleo, asegura Carles.

Las proyecciones del mercado laboral es que al 2020 se generen 232 mil 289 plazas de empleos, siendo las áreas técnicas las que demandan mayor mano de obra. El país necesita cerca de 159 mil 141 técnicos.