¿Qué países usan flat tax?

Algunos de los países que han introducido el flat tax son Estonia (con una tasa de 24%), Latvia (25%), Lituania (33%), Rusia (13%), Ucrania (13%), Eslovaquia (19%), Rumania (16%), Macedonia (12%) y Albania (10%). Casi todos los países del antiguo bloque soviético y de Europa Oriental han adoptado este sistema en virtud de su sencillez y el bajo costo de su administración. Otra razón es que su falta de experiencia en temas impositivos generaba muchas dificultades en la recaudación de impuestos.

Esta idea fue propuesta en Alemania en 2001 y en Holanda en 2005 y en ambos países fue rechazada, pues no contó con la simpatía de la sociedad política. En Estados Unidos, el ex gobernador de California, Jerry Brown, introdujo el tema cuando aspiraba a la nominación presidencial del Partido Demócrata en 1992 y hasta ahora no ha recibido mucho respaldo.

En el caso de Chile, durante el gobierno del general Augusto Pinochet, el impuesto sobre las ganancias brutas se fijó en 10%. En 2001 se elevó a 15% y a partir de 2004 se pasó a 17%. Las empresas del Estado pagan 40% sobre las utilidades generadas. Al sector agrícola, minero y de transporte se la aplica un impuesto presuntivo. A los sueldos y salarios se le aplica un sistema progresivo.

Algunos partidarios de este sistema señalan que estimula la actividad económica porque las empresas contarían con mayores ahorros para generar inversión. Sin embargo, la inversión no depende de la evolución de los montos impositivos, sino de los lucros. En esto hay que tener cuidado. El exceso de ahorro conduce a la concentración de ingreso y al crecimiento de actividades especulativas, lo que a su vez conduce a crisis económicas.

La reducción de la tasa impositiva no elimina la rebelión tributaria. Las empresas, por diferentes medios, inflan los gastos y lo seguirán haciendo. Independientemente del sistema impositivo a adoptar, es necesario no tolerar la evasión fiscal.

Yo nunca estuve de acuerdo con el CAIR porque, en la práctica, funciona como un impuesto indirecto que eleva los precios al consumidor. Y, aunque no necesariamente esté de acuerdo con el flat tax, es la primera vez que se plantea una reforma que eliminaría una serie huecos en el Código Fiscal que legalizan la evasión de impuestos. Miguel Ramos, el autor es economista