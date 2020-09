Tesla vende acciones por $5,0000 millones

transacción

Tesla Inc. dijo ayer que el 4 de septiembre completó su venta de acciones por $5,000 millones, asegurando los fondos para construir nuevas fábricas. Esto ocurrió el mismo día en que se le negó la oportunidad de integrar el índice S&P 500.

La empresa con sede en Palo Alto, California, tardó menos de una semana en completar la oferta, que aprovechó la creciente demanda de los inversionistas minoristas.

En lugar de incluir a la empresa de Elon Musk, S&P Dow Jones Indices dijo el 4 de septiembre, después del cierre del mercado, que agregaría a la minorista en línea Etsy Inc., al fabricante de chips Teradyne Inc. y al proveedor de tecnología médica Catalent Inc.

El fabricante de vehículos eléctricos ha dicho que utilizará los $5,000 millones para fortalecer su balance y para fines corporativos generales.

Cuando anunció la emisión el 1 de septiembre, Tesla dijo que vendería las acciones “de forma ocasional” a través de un acuerdo con varios bancos.

El fabricante de automóviles tiene nuevas fábricas en Alemania y Austin, Texas, luego de la reciente finalización de una planta en Shanghái.