Twitter Inc. adquiere la agencia de diseño Ueno

Transacción

Twitter Inc. adquirió la agencia de diseño Ueno, su mando a los casi 50 empleados de la firma para mejorar la calidad de su servicio de redes sociales y acelerar el lanzamiento de nuevos productos.

Ueno, que tiene oficinas en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Reikiavik, Islandia, enumera a Google de Alphabet Inc., Facebook Inc. y Uber Technologies Inc. entre sus clientes.

Twitter también era cliente de Ueno y un portavoz de la compañía dijo que la firma concluirá los proyectos existentes antes de cerrar la agencia por completo.

Los términos de la transacción no fueron revelados.

El último mes, Twitter ha realizado una serie de acuerdos que tienen como fin principal atraer nuevos talentos y equipos de trabajadores, incluida la aplicación de video social Squad y la compañía de podcasts Breaker.

Squad tuvo un gran impulso al principio de la pandemia, cuando uso se multiplicó de manera notable. Tanto, que creció un 1.100%, lo que hace sorprendente que Twitter haya decidido cerrarla, lo que sucedió el pasado 12 de diciembre. Se cree que la tecnología de Squad era incompatible con su nuevo dueño.