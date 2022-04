Horóscopo 03-04-2022

ARIES Sigues sin poder hacer frente a tus problemas emocionales. Busca meditar y reflexionar en tus actitudes. Tienes a manos las herramientas para salir adelante, solo depende de que las sepas utilizar adecuadamente y en el momento oportuno.

Números de la suerte: 5,17,33.“Superación.”

TAURO Tu temperamento vuelve a complicar tus relaciones en el trabajo. Debes aprender a ser más comprensivo y aprender de las decisiones de los otros. No busques pretextos en los otros, debes aprender a reconocer tus errores para poder mejorar.

Números de la suerte: 1,16,41.“Compresión.”

GÉMINIS Semana muy creativa y auspiciosa en tu profesión. Aprovecha el momento y saca el mejor provecho. Un amigo/a necesita de tu apoyo y compresión, debes estar atento/a. No descuides el ejercicio físico y el descanso, ayudarán en tu desempeño.

Números de la suerte: 1,22,54.“Creatividad.”

CÁNCER Si no puedes con tus compromisos y obligaciones debes pedir ayuda. Aprende a delegar tus responsabilidades o los resultados no serán lo que esperas. Deja que tu pareja te mime y se acerque a ti, necesita de tu cariño y compresión.

Números de la suerte: 5,27,39.“Trabajo en equipo.”

LEO No puedes avanzar en tu vida personal si no afloras tus sentimientos. Ocultar lo que sientes te llevará a una angustia. Buen momento para realizar viajes o excursiones que dejaste en el olvido. No pierdas tiempo y regálate un momento para disfrutar.

Números de la suerte: 2,15,31.“Agre tu corazón.”

VIRGO Debes relajarte en el trabajo. Alcanzar tus objetivos no siempre es realizar el desgaste físico. Debes ser más inteligente y utilizar la cabeza. Recompone tu relación con tus familiares y seres queridos. Pedir perdón hace a uno una mejor persona.

Números de la suerte: 2,43,55.“Superación.”

LIBRA La envidia es un veneno que está consumiendo tu vida. Deja de lado esos pensamientos que obstaculizan tu crecimiento. Busca construir un camino diferente en tu vida. No descuides a tu pareja, debes proponerte enamorarlo/a todos los días.

Números de la suerte: 6,34,56.“Bondad.”

ESCORPIO Vivirás un período difícil en tu economía. Debes planificar tus gastos y ajustarte a una vida más austera y ordenada. Con el tiempo todo se solucionará, pero debes aprender la lección. Una visita a tu médico te ayudará a sentirte mejor.

Números de la suerte: 10,12,42.“Prevención.”

SAGITARIO Recuerda que nos siempre ha sido todo color de rosas en tu vida. Ayuda a tus seres queridos a transitar los momentos difíciles. Debes mantenerte atento/a a los signos de las personas que están pidiendo tu ayuda. Un dinero extra puede ser tu buena noticia.

Números de la suerte: 9,29,51.“Realismo.”

CAPRICORNIO Recibirás una propuesta profesional que te hará replantear toda tu estructura. No te apresures a tomar decisiones, analiza con detenimiento cada punto a favor y en contra. Es un buen momento para emprender viajes, salidas o excursiones.

Números de la suerte: 2,19,44.“Forja tu destino.”

ACUARIO Momentos difíciles en tu relación de pareja. Vuelven las peleas y reproches que intuiste ya solucionados. Si no recurres a un dialogo profundo y sincero te seguirán en el resto de la relación. Cambios en el trabajo pueden tararte dolores de cabeza.

Números de la suerte: 1,27,47.“Comprensión.”

PISCIS Excelente momento en tu vida amorosa. Por primera vez en mucho tiempo te sientes segura/o en una relación. Te sentirás algo cansada/o en relación a tu trabajo, deberías plantearte más tiempo para compartir con tu familia momentos de ocio que despejen tu mente.

Números de la suerte: 4,12,43.“Cambios.”