Horóscopo 16-10-2020

Aries Es posible que te sientas incómoda por los constantes cuestionamientos de alguien que duda de tu transparencia. Este fin de semana, habrá una distancia que lo hará reflexionar para bien.

Números de la suerte: 6, 34, 48.“Renacimiento.”

Tauro Te está costando perdonar a alguien que hace lo posible por mostrar su arrepentimiento y su deseo por reconciliarse contigo. Aprende a olvidar y date esa oportunidad que también deseas.

Números de la suerte: 12, 33, 39.“Coherencia.”

Géminis Sigues recordando una situación emocionalmente frustrante cuando tienes la oportunidad de conocer a alguien diferente y empezar una nueva historia. Aprende a superar el pasado.

Números de la suerte: 3, 11, 46.“Flexibilidad.”

Cáncer Haber cortado con situaciones que te afectaban en lo emocional te está permitiendo una mayor concentración y constancia en todas tus actividades. Llegan momentos de paz y armonía.

Números de la suerte: 13, 21, 35.“Optimismo.”

Leo Estás reprimiendo tus sentimientos por basarte en temores infundados. No te inhibas, podrías perder la oportunidad de conocer a alguien nuevo y diferente a todo lo anterior, arriésgate.

Números de la suerte: 15, 45, 51.“Reflexión.”

Virgo Una persona cercana a ti está perdiendo la paciencia por falta de colaboración, tienes que mostrarte más empática y brindar tu apoyo. Su tranquilidad ayudará a conservar armonía a tu alrededor.

Números de la suerte: 4, 11, 45.“Seguridad.”

Libra No adelantes juicios y comprueba objetivamente los hechos. Podrías culpar a una persona injustamente y luego te verías en la necesidad de rectificarte y pedir disculpas. Analiza antes de reaccionar.

Números de la suerte: 1, 18, 53.“Proyectos.”

Escorpio Este fin de semana habrá muchas actividades, algunas serán impostergables y necesitarás ordenarte y evitar distracciones para que puedas cumplir con todo, solo debes ser paciente.

Números de la suerte: 40, 51, 60.“Humildad.”

Sagitario La distancia que has tomado con esa amistad no te hace bien. Si analizas, los motivos del alejamiento no justifican una actitud tan radical. Hoy pueden aclarar las diferencias y reconciliarse.

Números de la suerte: 9, 17, 52.“Vida plena.”

Capricornio Dejas a un lado los temores y buscarás la forma de comunicarte con esa persona que también esperaba tu acercamiento. Habrá entendimiento y reconciliación, volverá la estabilidad.

Números de la suerte: 19, 22, 40.“Equilibrio.”

Acuario Este fin de semana mejora tu estado de ánimo, te mostrarás más conciliadora con el entorno y es posible que esto eleve tu magnetismo personal. Alguien que te interesa se comunicará.

Números de la suerte: 10, 34, 47.“Desafíos.”

Piscis Esa persona que te interesa no está percibiendo las molestias que estás sintiendo por sus acciones. No te conviene reservarte impresiones, es mejor decir lo que sientes para que pueda rectificar.

Números de la suerte: 3, 29, 54.“Reconversión.”