Las aerolíneas unen fuerzas para reanimar el turismo

Transporte

Restablecer y fortalecer la conectividad aérea en Panamá es el camino para reanimar a la industria turística local, que intenta abrir sus alas mientras el mundo avanza con el combate de la pandemia y se neutraliza a la Covid-19 con el proceso de vacunación.

Pablo De La Guardia, el nuevo presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP), habla de una nueva etapa, en la que el gremio une más fuerzas para trabajar con el Gobierno y los actores del sector turístico para recuperar la confianza de los viajeros y potenciar el liderazgo que el país ha tenido en la región.

Conectividad aérea panameña en cifras -72.70% En 2020 el Aeropuerto Internacional de Tocumen transportó a 4 millones 526 mil 663 pasajeros, 72.70% menos que en 2019 debido a la pandemia. 458,628 En enero de 2021, la principal terminal aérea del país, registró una caída de 68% en el movimiento de pasajeros, al pasar de un millón 443 mil 568 en enero de 2020 a 458 mil 628 en igual periodo este año.

A casi un año de la pandemia, ¿cuál ha sido el impacto para la industria aérea panameña?

El impacto ha sido enorme. La pandemia de la Covid-19 es, sin duda, la mayor crisis que hemos enfrentado como industria de transporte aéreo. Según estudio de Oxford Economics, previo a la pandemia, la aviación y el transporte aéreo aportaban – directa e indirectamente – 238 mil empleos y 8 mil 500 millones de dólares de contribución económica. Es decir, el sector aportaba el 14% del producto interno bruto de Panamá. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recientemente publicó cifras que indican que la pandemia ha puesto en riesgo 151 mil 900 empleos y una pérdida de 3 mil 400 millones de aporte económico al PIB de Panamá. En ALAP estamos trabajando con la Autoridad de Aeronáutica Civil, el aeropuerto de Tocumen y demás autoridades y gremios afines para reconstruir la industria aérea en Panamá.

¿Qué estrategias aplican las aerolíneas afiliadas a ALAP para sortear la crisis?

Cada aerolínea ha tenido que tomar sus propias decisiones y adoptar medidas que considera necesarias para sobrevivir a esta crisis. Algo en común es que todas han implementado estrictos estándares de bioseguridad a bordo de sus aeronaves, en cumplimiento con normas y requisitos de las autoridades. La profunda reducción de demanda para viajar ha obligado a hacer ajustes en la flota de aeronaves y operaciones. Algunas han optado por vender y/o enviar aviones a almacenamiento de largo plazo. A casi un año de la pandemia, la coyuntura aún es retadora e incierta y cada aerolínea sigue evaluando medidas para sortear la crisis.

¿Cómo reactivar el turismo y los viajes de negocios?

A medida que logremos ir reactivando más vuelos y fortalecer la conectividad aérea de Panamá, así también iremos recuperando el turismo. ALAP y cada aerolínea mantiene contacto permanente con las autoridades de turismo y gremios afines buscando la forma de avanzar en recuperar el turismo. Dado la realidad de la pandemia, no es tarea fácil. Consideramos que reestablecer y fortalecer la conectividad aérea es el camino más rápido y seguro para levantar y reactivar el turismo.

¿Qué evaluación hacen de medidas como las cuarentenas al viajar?

Se ha mostrado que los estrictos protocolos de bioseguridad funcionan y protegen a pasajeros y al país. A su vez, estos permiten la gradual reactivación de vuelos y el desarrollo de actividad económica que es necesaria y fundamental para la recuperación de Panamá. Es importante que sigamos consolidando el trabajo realizado por todos, para asegurar que Panamá siga recuperando su industria de aviación y la conectividad como país.

Vemos que las operaciones aún están por debajo de lo que era 2019 o antes de la pandemia, ¿qué expectativas tienen?

Diversos pronósticos indican que los niveles de operaciones aéreas que veíamos en 2019 no se recuperarán hasta 2024 o 2025. Aun así, Panamá ha presentado una recuperación importante desde la apertura plena del transporte aéreo en octubre de 2020, llegando hoy a tener aproximadamente 30% de los vuelos comparando a época pre-pandemia. Sin embargo, aún existe un entorno retador y complicado con mucha incertidumbre. Como industria, tenemos cautela. La postura de ALAP es trabajar en equipo con las autoridades, el aeropuerto de Tocumen y demás gremios, para asegurar que nuestro país retome el liderazgo.

Algunos países dieron ayuda a las aerolíneas y auxilios financieros; en Panamá no dieron ninguna medida.

En efecto, en muchos países del mundo, los gobiernos centrales han brindado apoyo financiero, de diversas formas, a la industria de transporte aéreo, considerando que preservar la aviación es fundamental para su desarrollo económico. En Panamá, la industria ha reconocido que el Gobierno tiene otras necesidades urgentes – y por ende no ha solicitado, ni recibido, alivio financiero del gobierno central. Sin embargo, como gremio, ALAP ha solicitado consideración de parte del aeropuerto de Tocumen en algunos temas puntuales como no cobro de alquileres y cargos aeroportuarios de áreas que estuvieron cerradas durante la Pandemia. O en temas de fuerza mayor que fueron causados por la Pandemia. La recuperación de la aviación no está asegurada. Lo importante es mantener la comunicación y el trabajo en equipo en beneficio del país.