Significado de la palabra decencia

La decencia, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, significa: “Dignidad en los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de las personas; recato, honestidad y modestia”. Una persona decente es honesta, justa y obra dignamente.

No creo que ningún candidato político cumpla con esta descripción. Esto es una realidad, solo hay que ver el estado en que está nuestra sociedad, en la que impera la corrupción y la anarquía. Dicho lo anterior, llama la atención que un partido político, que no ha demostrado decencia en su actuar a lo largo de los años, tenga la osadía de utilizar esa palabra como parte de su proselitismo. Debería darles vergüenza definirse como lo que no son. Estoy seguro de que los panameños decentes, a los que aluden, no caerán en este ardid.