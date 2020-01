De audacia y esperanza

Hace quince días sucedió algo curioso. Ante millones de televidentes británicos, Simon Cowell, el juez de American Idol, conocido por la tortura que inflige a los concursantes, quedó atónito, con sonrisa embelesada. ¿La causa? Una “solterona” de 47 años, que hasta la reciente muerte de su nonagenaria madre, vivió en un pueblo de Escocia, entró a escena e indicó que anhelaba una carrera como cantante y que iba a interpretar “Tuve un sueño” de la obra musical Los Miserables, inspirada en la epónima obra de Víctor Hugo. Tanto jueces como público respondieron con carcajadas de incredulidad. Pero a la primera estrofa, cayeron mandíbulas. No solo fue la magnífica voz pueblerina: resonó la letra de la canción, enunciada en tablas por el personaje de Fantine, quien recurre a la prostitución para mantener a su hijita. Se lamenta de que “Hubo una vez en que el amor era una canción, la vida era excitante... Hubo una vez... pero todo cambió... Soñé un sueño tiempo atrás cuando la vida era distinta”. Ante las cámaras de Britain’s got Talent, ovacionaban de pie a Susan Boyle, mientras la desconocida alondra sostenía notas insospechadas, con un rango tonal que erizaba piel y licuaba rímel. Y luego, la estrofa final: “Pero mi sueño terminó, ¡En este infierno, se murió!...”. Boyle ha saltado a primera plana por intrépida. Debajo del diáfano velo de humor y bravuconería inicial, se percibía duda y terror. Y al fondo, lo medular, lo difícil: la audacia de la esperanza, un primer o último intento de alcanzar el listón tras una vida entera de no tener, de solo anhelar.

Y en un minuto jamás soñado, ¡zas!, fama instantánea. En nuestra edición de Vivir+ del miércoles 22, una notita reportó que Boyle ya ha superado a Barack Obama en número de buscas en Internet: son sus 15 minutos de fama (Andy Warhol dixit). Por ahora. Y es que Boyle y Obama apostaron por su sueño. Y son los soñadores que se arriesgan, los que marcan la diferencia. Fortuna fortes juvat, decía el poeta romano: la fortuna favorece a los valientes. Otro visionario, Martin Luther King, cambió su era con su discurso “I have a dream”. Tuvo un sueño, que inspiró al actual presidente de EU, quien con paso seguro y voz firme, representa la esperanza de quienes deseamos liderazgo global y un mundo mejor de la cochinada que nos han legado los líderes públicos, tanto a nivel nacional como internacional. Pero Susan Boyle nos representa al lumpen de pasado, presente y futuro imperfecto; a las que no usamos talla dos y tenemos patas de gallina. Y a los aún menos favorecidos que, en un singular momento, aprovecharíamos una oportunidad, pero de buena lid y jugando limpio.

El DRAE nos dice que la esperanza (del latín spes, expecto) es un “estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos”; que la audacia es “osadía, atrevimiento”. Víctor Hugo, el creador de Fantine la prostituta, de Jean Valjean el prófugo y de Javert su victimario dentro del tumultoso marco de Los miserables, sin duda era In faciendis verbis audax –audaz al crear palabras— pero también en su proceder: el novelista fue paladín de los derechos humanos. Cuando Napoleón III asumió control completo en 1851, estableciendo una Constitución antiparlamentaria, Hugo lo tachó de traidor a la patria, lo que le valió el exilio. Fue ex fronteras que escribió sus famosos panfletos políticos, además del lamento de Valjean y Fantine en la era de la guillotina, de La Marsellesa, de la revolución francesa. La lección de Hugo, King, Obama, Boyle: Seamos soñadores de pensamiento, pero osados de acción, porque si bien es audaz tener esperanzas, otro dicho sabio en latín nos dice esto, aplicable a nuestros inminentes comicios: Spes multo asperior. [Nuestras] perspectivas son mucho más duras. NB: The Audacity of Hope es el título del best-seller de Obama, 2006.