¿Con chancleta en mano? ¡Cálmese!

Algunos recordarán a su madre con la chancleta, correa o lo que se encontrara a mano en el camino , corriendo tras ese niño mal portado.

"Yo recuerdo que una vez me dieron con una paila en la cabeza", dice una señora que, con todo y el mal sabor del incidente, hoy en día recurre a estos métodos para disciplinar a sus hijos.

Pero a pesar de que todavía se usan los pellizcones y golpes para intentar que sus hijos se porten bien, actualmente se conocen -y recomiendan- otros métodos con mejores resultados.

Mejor que un zapatazo Para Julia, por ejemplo, madre de tres niños, pegar no funciona. "Por un lado, el niño aprende a ser agresivo y te pega de vuelta", dijo.

"El más grande -y a quien más le pegó de chico, ya que así fue como a ella le enseñaron de niña- me pide que le pegue en vez de los castigos que le pongo".

¿Qué tipo de castigos? "Le quito tiempo de Nintendo o de televisión, lo pongo a trabajar o a hacer planas... depende de la seriedad del asunto".

Algo muy importante que señaló esta madre y que respaldó la psicóloga Marien Chamorro y la psiquiatra Mayra Salcedo, es que hay que ser constante con el castigo. "Si pones un castigo y luego lo quitas... es como si nunca lo hubieras puesto", dice Julia por experiencia.

Para ella, cada niño es diferente "y no vienen con un manual debajo del brazo", pero se ha dado cuenta que la más chica y a quien pocas veces le ha pegado, es la que más la respeta como madre.

El daño causado Cuando a un niño se le pega, la madre o padre puede llegar a perder el control y causar un daño físico. Además, el acudiente no sabe cuánto dolor está realmente recibiendo el niño.

Lo peor del asunto es que la agresión no es solo física, emocionalmente el daño puede ser muy severo.

"El golpe se cura, pero se dio", dice Marien Chamorro, psicóloga y especialista en intervención temprana en niños de 0-6 años de edad, quien explica que el niño muchas veces se siente desvalorado, no aprende a manejar sus emociones, le coge miedo a la figura paternal y vive con ansiedad y temor a que le peguen sin entender por qué.

En la mayoría de los casos, el daño no se ve de manera inmediata.

Según la psiquiatra de niños, adolescentes y adultos Mayra Salcedo, mucha violencia en adolescentes y adultos se debe al maltrato que obtuvieron de niños.

Y digo maltrato porque la mayoría de los casos de maltrato que se ve en la edad de la etapa de preescolar (de dos a seis años) es causado por sus propios padres.

Una metodología diferente Según Chamorro y Salcedo, lo primero que se busca en cuanto a la enseñanza de un niño es crear límites.

"Los niños tienen la necesidad de disciplinarse, deben conocer los límites de su libertad y entender lo que es prudente y lo que no lo es", opina Salcedo.

Según estas dos especialistas hay que escuchar al niño para saber por qué se está portando mal. "Ellos no saben interpretar y manejar sus emociones. Esta es la tarea del papá", dice Chamorro. "Si están felices, van a saltar y gritar; si están tristes, van a llorar y patalear".

Entonces, es el adulto el que en muchos casos pierde el control.

Chamorro aconseja que se aparte al niño cinco minutos para que ambos se calmen y que luego converse con él.

"La manera como el adulto refleje las emociones del niño va a hacer que se sienta comprendido y hará caso, ya que entenderá lo que siente y podrá expresarse libremente", opina Chamorro.

Según esta psicóloga, el pegarle y gritarle a un hijo es la manera más fácil y rápida de disciplinar para algunos padres, pero la que más consecuencias puede tener en el niño.

"Hoy en día, las madres le pegan con menos frecuencia a sus hijos, pero es porque están más desconectadas", cuenta Julia. Ella está consciente de que las madres de hoy trabajan y se cansan mucho más. "Lo último que quieren algunas de mis amigas es llegar a la casa cansada a pelear con su hijo, así que le dicen 'sí' a todo".

Según la psiquiatra Mayra Salcedo, este puede ser uno de los peores errores. "Que no se le pegue no significa que no se le va a enseñar sus límites", aclaró.