Benicio del Toro busca el humor

Su mirada escalofriante e imponente presencia le suelen brindar personajes oscuros o malvados. Por eso, Benicio del Toro (Puerto Rico, 1967) está especialmente contento con Mambrú, el cooperante al que da vida en Un día perfecto, la nueva película de Fernando León, ambientada en la guerra de los Balcanes.

“Es un tipo de personaje que no me suele llegar. Vi en él la oportunidad de intentar algo distinto y con sentido del humor. Y ya después de acabar y ver el resultado, estoy convencido de que me gustaría intentar otro personaje con ese sentido del humor o más”, dijo en entrevista.

Del Toro admiraba desde hace años el trabajo del autor de Los lunes al sol, y ambos tenían ganas de trabajar juntos. Para León, el puertorriqueño era perfecto para encarnar esa mezcla de “idealismo y pragmatismo”, de “compromiso y desencanto” que representa Mambrú.

Mambrú es el jefe de un grupo de trabajadores humanitarios desplegado en Bosnia justo después de la firma de los acuerdos de paz, en 1995, y que incluye a B (Tim Robbins), un pasado de vueltas; a Sophie (Melanie Thierry), que es la novata; y a Katya (Olga Kurylenko), una supervisora que llega de visita y revuelve el gallinero.

La cinta, estrenada este fin de semana en España tras su debut en el Festival de Cannes, muestra cómo es su rutina: Una mezcla de humor negro y drama, al ritmo del punk, en una atmósfera donde la realidad y el absurdo se dan la mano y los aspirantes a héroes se quedan para limpiar letrinas.