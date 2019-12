Disfunción sexual femenina

TRASTORNOS DE LA LIBIDO.

Tamara Del Moral • tdelmoral@prensa.com

La reciente aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de la flibanserina como la primera píldora que aumenta el deseo sexual de la mujer, no solo ha puesto en la palestra un problema que muchas padecen, pero que ocultan por vergüenza, sino que ha generado controversia sobre sus beneficios y efectos secundarios, que incluyen náuseas, vómitos, hipotensión, somnolencia y hasta síncope. “Addyi” está dirigida a mujeres premenopáusicas que sufran un desorden del deseo sexual.

El ginecólogo y especialista en patología mamaria Gustavo Carrizo explica que las disfunciones sexuales en la mujer se pueden clasificar en tres grupos: trastornos del deseo sexual (cuando nunca tiene ganas de tener relaciones, carece de fantasías y erotismo); trastornos de la excitación (cuando tiene deseo pero no logra excitarse); y los trastornos del orgasmo (tiene deseo y excitación, pero no logra el orgasmo). Se estima que una de cada cuatro mujeres tiene una disfunción sexual, aunque puede haber un subregistro porque muchas no se lo dicen a sus médicos. “Hay ciertos estudios que indican que hasta 48% de las mujeres padece alguno de estos problemas”, agrega el doctor Carrizo.

Muchas pacientes que no sienten deseo sexual generalmente han tenido problemas psicológicos, depresión o antecedentes de violación. Carrizo señala que los problemas económicos, con su pareja, la rutina, etc. van mermando el deseo sexual. En mujeres pre y postmenopáusicas, la falta de estrógenos también conlleva una disminución en el deseo. Y en los trastornos de excitación y del orgasmo, influyen factores asociados a la falta de lubricación, que causa dolor.

Carrizo menciona que pacientes obesas, diabéticas o con síndrome de ovarios poliquísticos pueden tener una afectación metabólica que incide en su deseo sexual. Una menopausia temprana, enfermedades como la endometriosis y el vaginismo que causan dolor, también afectan el deseo.

Pacientes de cáncer de mama que reciben tratamiento hormonal pueden presentar resequedad vaginal importante, atrofia vaginal o menopausia temprana, y disminución del deseo en la mayoría. El cáncer de tiroides también puede influir en el estado de ánimo y la libido. “Hay que descartar lo médico y ayudarse con consejería psicológica. Si está deprimida, debe recibir un tratamiento”, indica el doctor.

Sobre la llamada “viagra femenina”, añade que esta tiene que ser recetada debido a sus efectos secundarios. A diferencia de la viagra masculina (sildenafil), que tiene un efecto inmediato, la flibanserina para la mujer actúa después de 4 semanas, con un pico a las 8 semanas.

Inicialmente, la flibanserina fue usada como antidepresivo, pero la FDA no lo aprobó. Tras varios estudios que sugerían que mejoraba el deseo sexual, e intentos de aprobación rechazados, fue aprobada para tratar la baja libido en mujeres premenopáusicas.

“Se puede usar, pero sabiendo que no es la panacea para resolver el problema. Los estudios demuestran que tiene un porcentaje significativo de efectos secundarios y un bajo porcentaje de beneficio”. Se argumenta que ha influido en su aprobación la presión del feminismo que reclamaba que existen 6 medicamentos diferentes para la disfunción sexual en el varón, y no había ninguno aprobado para la mujer. “Hay que tomar en cuenta que en la disfunción del deseo sexual en la mujer no está 100% probada su causa y es difícil hallar un medicamento exitoso”.