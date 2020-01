La ‘comparsa’ de las ETS

PREVENCIÓN Y CARNAVAL

Tamara Del Moral • tdelmoral@prensa.com

Se acerca el Carnaval y al ritmo del jolgorio y los excesos, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) también participan en la fiesta.

Para el Dr. Juan Miguel Pascale, investigador y subdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), el mensaje para esta época es simple: “No se exceda con el licor porque cuando la gente se excede no piensa, y si no piensa, no se cuida. Si van a tener relaciones sexuales, y mucho más si es con alguien que no conocen, traten de protegerse”.

Clamidia, gonorrea, sífilis, el virus de papiloma humano (VPH) y el VIH son algunas de las ETS que le pueden contagiar, más aún si es en una relación casual y no utiliza preservativo.

“El hombre es más eficiente transmitiendo el virus de VIH que la mujer, porque la cantidad de virus que hay en el semen es mucho mayor que en el fluido vaginal. Se ha encontrado también que hay cierto nivel de coinfección de hepatitis B con HIV. La gente que tiene las dos infecciones las está transmitiendo. Hay que ir preparado”, añade el Dr. Pascale.

Del VPH existen alrededor de 160 genotipos diferentes. Aunque se asocia más con las mujeres porque es la causa principal del cáncer cervicouterino, también afecta a los hombres y produce, además, verrugas plantares, palmares y ano-genitales, cáncer anal y cáncer orofaríngeo.

En Panamá se ha encontrado que las mujeres tienen una prevalencia de VPH de 48% y se estima que en los varones podría ser mayor, aunque ellos a veces presentan menos manifestaciones clínicas.

En Centroamérica, Panamá es el único país que vacuna a las niñas contra el VPH a nivel nacional, desde 2008, y en enero de 2016 comenzó a vacunar a los niños. Antes se usaba una vacuna bivalente que previene contra los genotipos 16 y 18 (que pueden causar cáncer), pero se cambió por la tetravalente, que incluye, además, los genotipos 6 y 11 y que está aprobada por la FDA para niños y niñas. La recomendación es aplicarla entre los 9 años y 26 años.

El Icges ha realizado un estudio para conocer la prevalencia de VIH y otras ETS en adolescentes de 14 hasta 18 años. Los datos preliminares indican que los jóvenes tienen relaciones sexuales desde los 12 años. Entre ellos la prevalencia de VIH positivo es de 1%, lo cual es mayor que la prevalencia a nivel nacional de 0.6%. Además, hay un 26% que dan positivo para clamidia. También hay menores con hepatitis B y sífilis.

Aunque los resultados finales se darán a conocer próximamente, se ha observado lo que se esperaba: que los adolescentes tienen actividad sexual y que están contrayendo ETS. “Lo que estamos haciendo es poner cuantitativamente cuán serio es el problema. Los muchachos se están exponiendo y no se están cuidado”, concluye el Dr. Pascale.