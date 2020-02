Un espíritu libre

MúSICA

La madre de Pau Donés le cuenta que cuando él nació, el 11 de octubre de 1966 en Montanuy (Huesca, España), tuvo unos 20 segundos que no dijo ni pío.

Luego, del interior del recién nacido brotó una serie de gritos que inundaron la hasta entonces tranquila sala de partos.

“Aquello fue muy significativo. Rápidamente mi madre se dio cuenta de que yo iba a servir para cantante por la potencia de mi voz, que eso era seguro”, declara a este diario, entre serio y bromista, Donés, vocalista de Jarabe de Palo, banda que ofrecerá un recital hoy domingo desde las 7:00 p.m. en el hotel Riu.

A Panamá la asocia con la música del Caribe, en particular la compuesta por el maestro Rubén Blades. Le encanta la obra completa de este cantautor, en particular su tema icónico Pedro Navaja. “Es un himno para mí y para mucha gente”.

GARRA

Desde joven tuvo una clara vocación por una música que lo atraía cada vez más. Pronto el ritmo y los compases se hicieron presentes en su existencia.

A los 10 años comenzó a tocar la guitarra, a escribir sus propias canciones y a tomar clases de música.

Llegó el tiempo en que montó su primer colectivo, J.& Co. Band, en compañía de su hermano Marc (a cargo de la batería) y quien con los años pasó a ser el director de la mayoría de los videos de Jarabe de Palo.

De adolescente, asistió a conciertos en pequeños establecimientos en Barcelona y se veía a sí mismo algún día en un escenario, y entre suspiros se decía: “si algún día pudiese tocar aquí”.

“Lo típico de cualquier músico, aunque con un final feliz porque todavía me dedico a esto. Además, lograrlo más tarde con Jarabe de Palo fue algo muy mágico”, confiesa Donés, quien un buen día se cansó de ser un formal economista y de estar metido en la oficina de una agencia de publicidad de Barcelona y decidió escudriñar los laberintos del pentagrama.

OIDOR

El primer disco que llegó a sus manos no lo compró; se lo regalaron: uno de Bob Marley, y luego él sí adquirió con su propio dinero un álbum de los Beatles.

Por estos días está escuchando más música rock española, en especial de sus colegas de Rulo y la contrabanda, un colectivo creado en 2010, porque “tienen mucho talento”.

“Los años que estamos de gira tengo poco tiempo para escuchar música, porque estamos constantemente conectados con los conciertos. Lo que sí me gusta mucho escuchar al estar de gira es al silencio”, agrega este aragonés que fue criado en Barcelona.

LA BANDA

El nombre de Jarabe de Palo alude al dicho popular español que se refiere a una receta correctiva para aquellos que se porten mal, y también guarda relación con la cantidad de ‘‘palos’’ que recibieron antes de que una disquera se interesara en su trabajo musical.

Se trata de una agrupación caracterizada por el rock, el pop, el flamenco y los sonidos tropicales y caribeños.

Para Pau Donés, Jarabe de Palo, cuyo primer trabajo fue en 1996 con el éxito de La Flaca, “es mi vida. Con ellos me di cuenta de que estaba claro de que me iba a dedicar a la música por entero y la banda es la mitad de mi vida de forma literal. Es una de mis etapas más importantes”.

Ha vivido más de 20 años ligado a Jarabe de Palo.

“Con ellos he compartido todo. Estoy muy agradecido con todo lo que la banda me ha dado”.

LA VIDA ES AHORA

Pau Donés solo desea llegar al alma de la gente con sus palabras, sus rimas y su música.

El vocalista de Jarabe de Palo escribe canciones en todas partes, aunque la menor cantidad ocurre cuando está en su casa. Donde más se registra su encuentro con las musas es cuando anda viajando.

“En especial, cuando estoy de aquí para allá, viendo la gente, viendo situaciones, cambiando de país, viviendo, básicamente”, aunque a la hora de trabajar los temas, plantea que sí es importante estar cerca del calor que emana de su hogar.

En su caso, surge por un lado la letra y por otro la melodía y los arreglos. Después lo que intenta es juntar todo en un mismo espacio. “Nunca surgen juntas”.

Canciones clásicas del repertorio de Jarabe de Palo como La flaca y Agua aparecen a partir “de experiencias emocionantes o importantes que me han pasado, por lo general, vinculadas con el amor”.

URGENTE

En septiembre de 2015 fue diagnosticado con cáncer en el colon. En abril de 2016 anuncia que estaba limpio su cuerpo del cangrejo, como él describe a esta enfermedad.

Luego todo cambió. “En los escáneres no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto, seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso. De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (escáner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor”, relató Pau Donés el 8 de febrero de 2017 en su blog.

Estos reveses no lo condujeron a la melancolía ni a la amargura. Tampoco quiso caer en la tentación de esconderse del mundo, o desaparecer por completo.

Al contrario, decidió, en cuerpo y corazón, crear y compartir su música a través de una gira, un libro y un disco.

Por eso, adquiere mayor relevancia la letra de Humo, el único tema inédito del álbum doble recopilatorio 50 Palos (2017), que ofrece hoy Jarabe de Palo en Panamá.

A este periódico le indica que el mensaje de Humo “es que la vida es urgente, es una sola. Hay que vivir el momento y no tener miedo a vivir. Tampoco hay que tener miedo a morir, ni miedo al fracaso. Solo hay que disfrutar de este regalo que es la vida que tenemos”.

Tener una actitud positiva ayuda. “Fíjate, a las cosas hay que enfrentarlas con optimismo. El miedo es algo que castra, que asusta, que nos condiciona mucho y que nos puede amargar. El hecho de estar vivo tendría que ser suficiente razón para estar todos muy contentos. Por muy chungas, por cosas muy malas que se te vengan encima, siempre hay que ver el lado positivo a la vida. Eso es algo que todos debemos aprender. Siempre hay cosas buenas por las cuales vivir”.

“La felicidad es un estado máximo de bienestar al que es muy difícil llegar. Yo todavía no lo logro por completo. En algunos momentos puntuales sí la he alcanzado y sí he sentido ese estado y esa sensación”, manifiesta.

Es feliz por tener una familia, por dedicarse a lo que le gusta, por formar parte de Jarabe de Palo, y este año en particular, por publicar un libro, editar un disco y llevar a cabo una gira. “Es emocionante hacer maletas para irme de viaje, pero también soy feliz preparándole el bocadillo a mi hija y llevarla al colegio, quedando a cenar con unos amigos o dar un paseo por el campo. Cosas que me hacen sentir vivo”.

CINCO DÉCADAS

Quería celebrar a lo grande la llegada a los 50 años, lo que ocurrió en octubre de 2016. “Esa manera especial fue con un disco, un libro y una gira en la que versionamos nuestras propias canciones con pocos instrumentos y voz. En el libro explico una serie de cosas, anécdotas y emociones, y a eso sumar el montar una gira de conciertos con un espectáculo distinto como el que presentaremos hoy en Panamá”.

Cuando tenía 20 años pensaba que llegar al medio siglo era alcanzar una edad donde los hombres “son todos serios, con saco y corbata, casi sin pelo. Nada que ver con el cómo llevo yo tener 50 años”.

Comparte que el Donés artista y el ser humano son bastante parecidos. La única distancia “es que uno se sube al escenario a cantar y el otro no. Por lo demás, somos los mismos y nunca he podido diferenciarme a mí como personaje músico de mi personaje gente”.

ACÚSTICO E ÍNTIMO

El formato que ofrecerán hoy domingo en el hotel Riu es nuevo dentro de la trayectoria de Jarabe de Palo: es por completo acústico.

“El arreglo musical es a piano y voz, más un violonchelo y yo que canto, toco la guitarra y la percusión. Somos un cuarteto”, explica sobre este recital que tendrá como invitado estrella al cantautor istmeño Carlos Méndez.

Las 22 canciones más conocidas de Jarabe de Palo que ofrecerán esta noche son iguales a las que ya conocen sus admiradores, aunque son distintas a la vez. “Será un espectáculo muy interactivo: habrá historias que acompañarán a las canciones. También aprovecho para interactuar más con el público, aunque sé que de la música no se debe hablar mucho, porque la música está hecha para escucharla. Será un espectáculo que les prometo será muy cercano e íntimo, comparado con los conciertos que hago con la banda de rock”.

¿Cómo enfrentarse ante un sector del público que espera escuchar la versión original en directo de sus temas como las encuentra en los discos? “Esa es una buena pregunta. Entiendo eso. A mí también me pasa lo mismo. Si voy a un concierto de los Coldplay quiero escuchar los arreglos que yo conozco, aunque si van a hacer versiones nuevas deben hacerlas muy bien para que me gusten”, agrega.

Esa batalla la tiene ganada Jarabe de Palo, asegura. “Creo que nosotros lo hemos conseguido después de haber realizado más de 64 conciertos de los 120 que tenemos programados. Incluso creo que hay canciones nuestras que están mejor ahora en acústico que en su versión original. Sé que es arriesgado decir esto y sé que a ti te puede parecer incluso pretencioso lo que digo, pero ahora lo puedo decir porque lo hemos vivido en esta gira que va por la mitad”.