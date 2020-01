Canadá reforzará leyes

SOLO HUBO UN ATACANTE EN EL PARLAMENTO

El primer ministro canadiense, Stephen Harper, prometió ayer más poderes de “vigilancia, detención y arresto” para las fuerzas de seguridad del país luego de que un hombre mató a un soldado e ingresó armado al Parlamento, antes de ser abatido.

Dirigiéndose a la Cámara de los Comunes, a pocos metros de donde el hombre, un supuesto converso al islam, fue abatido el miércoles, Harper dijo a los legisladores que acelerará nuevos poderes para responder a la amenaza de los radicales. “El objetivo de estos ataques era causar miedo y pánico en nuestro país”, dijo. “Los canadienses no seremos intimidados. Estaremos atentos, pero no tendremos miedo. Seremos prudentes, pero no entraremos en pánico”.

El asesinato del soldado en el monumento a los caídos fue el segundo caso esta semana con una vinculación posible a militantes islamistas. El lunes, un hombre convertido al islamismo atropelló en Montreal a dos soldados, matando a uno de ellos.

La bandera sobre la torre central del Parlamento, por donde ingresó el atacante, ondeaba a media asta. Mientras el Parlamento reanudó sus tareas, la tensión en la capital era alta. La policía arrestó a un hombre a pasos de donde el primer ministro y su esposa colocaban una ofrenda floral en el monumento a los caídos, en homenaje al soldado Nathan Cirillo.

La policía, gritando y con las armas desenfundadas, rodeó al hombre y le ordenó arrojarse al suelo. Luego fue arrestado por “alterar la escena del crimen”. La intención de la persona no estaba clara.

La policía informó que solo una persona estuvo involucrada en el ataque.

Ayer era evidente un mayor despliegue de seguridad en las zonas que rodean al Parlamento. Un funcionario de la policía montada verificaba identidades de los trabajadores y periodistas que se dirigían al complejo.