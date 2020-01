Israel critica iniciativa de paz de Francia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ayer que las potencias internacionales intentan dictar a Israel los términos de un potencial acuerdo con los palestinos, a puertas de negociaciones por una iniciativa de paz promovida por Francia.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, quien realiza una visita de dos días a Oriente Medio, instó a Israel a no prejuzgar sus esfuerzos y advirtió de los peligros de un estancamiento prolongado.

Fabius quiere ver que el proceso de paz entre israelíes y palestinos, que colapsó en 2014, se reanude a través de un grupo de respaldo internacional que incluya a estados árabes, a la Unión Europea y a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En comentarios públicos a su gabinete, Netanyahu dijo que “las propuestas internacionales que intentan imponernos” no consideran las necesidades de seguridad de Israel.

“Ellos intentan empujarnos hacia fronteras indefendibles, ignorando lo que sucederá al otro lado”, dijo Netanyahu, reiterando su argumento de que militantes asumirían el control de las áreas que Israel desocupe a menos que se negocien acuerdos de seguridad sólidos.

Sus comentarios, realizados horas antes de que recibiera a Fabius, fueron interpretados por muchos en Israel como una respuesta directa a las propuestas de Francia.

En una conferencia de prensa en la ciudad cisjordana de Ramallah, Fabius dijo que el conflicto se podría “encender” si no hay avances hacia la paz.

“El objetivo es presentar varias ideas y yo no lo he hecho aún, así que no prejuzguemos”, dijo, hablando junto a su homólogo palestino, Riyad al-Maliki.