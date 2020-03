Lacayo será canciller en eventual gabinete de Ortega

MANAGUA, Nicaragua (Servicios internacionales). —La decisión del ex ministro de la Presidencia del gobierno de Violeta Chamorro (1990-97), Antonio Lacayo, de apoyar la candidatura presidencial del sandinista Daniel Ortega, provocó reacciones encontradas en círculos políticos nicaragüenses.

“Me sorprendió, yo no sabía que había tomado esa decisión”, fue la primera reacción de la ex presidenta Chamorro, al conocer la decisión de su yerno de aceptar el cargo de canciller en un eventual nuevo gobierno del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).

Lacayo, considerado el “hombre fuerte” durante el gobierno de Chamorro, afirmó que con su decisión pretende contribuir a resolver las asperezas existentes entre Estados Unidos y el FSLN, en el poder de 1979 a 1990.

El Gobierno de Washington ha expresado en reiteradas ocasiones sus reservas ante un posible triunfo electoral de Ortega en los comicios del próximo 4 de noviembre.

Ante esta situación, Lacayo consideró “impostergable dar la cara en nombre de ese futuro gobierno (sandinista)” para dar respuesta a las inquietudes de Estados Unidos en caso de que los sandinistas ganen las elecciones de noviembre.

Durante su gobierno, el FSLN confiscó miles de propiedades privadas, muchas de ellas a ciudadanos estadounidenses. En la década de los 80, además, libró una guerra con la guerrilla “contra”, financiada por Estados Unidos.

El presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, desestimó la capacidad de Lacayo para resolver el conflicto de las confiscaciones.

“La influencia de Toño (Antonio) no tiene ninguna importancia. Estados Unidos lo conoce muy bien”, expresó Alemán, quien descalificó al ex ministro por haberse vendido “por un plato de lenteja” a los sandinistas.

El mandatario acusó además a Lacayo de haber propiciado la firma de un protocolo de transición de gobierno que permitió a los sandinistas mantener importantes cuotas de poder, tras su derrota electoral frente a la coalición de oposición que encabezó Chamorro.

No obstante, para el ex general de ejército y líder del Movimiento de Unidad Nacional (MUN), Joaquín Cuadra, la adhesión del ex ministro es un paso “positivo que pone de manifiesto la voluntad del partido sandinista de impulsar un gobierno de convergencia nacional”, y que, a su juicio, debería también ser imitado por el gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha).

Nicaragua celebrará el próximo 4 de noviembre elecciones presidenciales y legislativas que serán disputadas por una alianza de derecha representada por el PLC, el FSLN y el Partido Conservador (PC, derecha).

Por otra parte, la ex presidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro (1990-96) negó que esté apoyando la candidatura del líder sandinista Daniel Ortega, como se especuló en círculos políticos.

“No estoy endosando ninguna candidatura presidencial. En mi familia, siempre hemos practicado el pluralismo y todos son libres de optar por cualquier opción política”, aclaró la ex presidenta en un comunicado de prensa.

Antonio Lacayo, considerado el poder tras el trono durante el gobierno de Chamorro, aceptó el lunes el cargo de canciller de la República que le ofreció el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) en caso de que gane las elecciones.