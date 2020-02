Mueren nueve personas en accidente aéreo

BAHAMAS, Estados Unidos (AP). — Continuaba ayer domingo la investigación de los restos de una avioneta que se estrelló en las Bahamas y causó la muerte de la cantante y actriz Aaliyah y ocho personas más.

Aaliyah, de 22 años, estaba en Bahamas para grabar un video musical y volvía a Florida cuando ocurrió el accidente.

El piloto y los ocho pasajeros murieron.

La avioneta bimotor Cessna cayó aproximadamente a las 6:50 de la tarde hora local (22:50 GMT) del sábado, a unos 60 metros del final de la pista de la cual había despegado en el aeropuerto Marsh Harbour, 160 kilómetros al norte de Nassau.

No se determinó la causa del accidente, pero el superintendente policial de Bahamas, Basil Rahming, dijo que uno de los motores de la avioneta ``“aparentemente falló”.

Dos mujeres y cuatro hombres murieron instantáneamente, mientras que otro hombre falleció poco después, añadió el funcionario policial.

Un sobreviviente fue llevado a un hospital en estado crítico y murió alrededor de las 4:00 de la mañana (0800 GMT) en Nassau, informó el portavoz de la embajada estadounidense, Brian Bachman.

La actriz y cantante iba a comenzar el rodaje del video Rock The Boat este mes en Miami, según su sitio en internet. No se informó qué video grabó en Bahamas

Con la canción ``Try Again, Aaliyah estaba entre las candidatas al premio Grammy como mejor vocalista del género rhythm and blues.

Hizo su debut como actriz en la película ``Romeo Must Die y también fue contratada para aparecer en dos secuelas de la cinta de acción ``The Matrix.

“Ella era como una de mis hijas, era una de las chicas más dulces del mundo'”, dijo Quincy Jones, compositor, productor y arreglista ganador de un Grammy. “Estuvo con mi familia y conmigo vacacionando en Fiji. Yo la amaba, la respetaba y estoy absolutamente abatido”.

Aaliyah Haughton nació el 16 de enero de 1979 en Brooklyn, Nueva York. Hizo su debut teatral en el papel de una huérfana en la comedia musical Annie a la edad de seis años.

Rahming dijo que los otros pasajeros fueron identificados como Scott Gallian, de 41 años; Keith Wallace, de 49; Douglas Kratz, de 28, representante de Virgin Records; el maquillador Eric Foreman, de 29; Gina Smith, de 29, y Christopher Maldonado, de 32. El piloto de la nave, identificado sólo como L. Maradel, murió también. El hombre que murió en el hospital fue identificado como Anthony Dodd, de 34 años.

El Cessna 402 era propiedad de la empresa Skystrean, de Florida, dijo una vocera de la Administración Federal de Aviación en Atlanta.